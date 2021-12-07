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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشيوخ يناقش خطة عمل المؤسسات الدينية في التوعية بمخاطر الإدمان .. اليوم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تقوم لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور يوسف عامر، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، وذلك لمناقشة خطة عمل المؤسسات الدينية في التوعية الدينية بمخاطر الإدمان والتعاطي.

وناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة، أمس، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة  هيام فاروق بشأن استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من أعمال إنشاء المتحف الآتونى بمحافظة المنيا.

واستعرضت النائبة هيام فاروق الاقتراح ، مؤكدة ان مشروع  المتحف مشروع مصري الماني مشترك مكون  من اربع مراحل الاولى الانشاءات وتمت بالفعل والثانية مرحلة التركيبات وهي المرحلة الثانية اما المرحلة الثالثة التشطيبات  وتوقف عندها المشروع  والمرحلة الرابعة هي مرحلة العرض المتحفي والمشروع  متوقف منذ ١٨ سنة وسيكون بالمتحف  ورشة لترميم الاثار وممشى على الكورنيش.

وأشارت الى ان المتحف يؤدي لنقلة حضارية وسياحية كبيرة بالمنيا  وتساءلت النائبة عن سبب التوقف رغم ان المتبقي للانتهاء من المشروع  ٢٥٠ مليون جنيه  وتحدث النواب عن اهمية استكمال المتحف لعودة السياحة للمنيا وتغيير المفهوم الثقافي ومقاومة الفكر المتطرف.

وأشاد الدكتور محمود مسلم  بدور وزارة السياحة  والاثار  وجهود الدولة في قطاع المتاحف والاثار ولفت الى أن الوزارة استعجلت انشاء  بعض المتاحف بالمحافظات ومحافظة المنيا ايضا من حقها استعجال المتحف الأتوني.

وأشار الى ضرورة  تحديد المحاور والخطوات التمويلية البديلة وتحديد هل سيستمر الجانب الالماني في اتفاق التمويل ، متسائلا هل توقف الجانب الالماني عن التمويل مرتبط بتوقف خطوات او اجراءات لم يقم بها  الجانب المصري ؟.  

ولفت " مسلم " الى تقديم طلب لوزارة التخطيط باستكمال تمويل المشروع  ، وعقد اجتماع ثان بحضور وزيرة التخطيط لبحث موقف الوزارة من الطلب المقدم بتوفير ١٠٠ مليون المرحلة الثالثة من المشروع .

وطالب النواب بجدول زمني لاستكمال المتحف الأتوني خاصة في ظل توجيه الرئيس .

وزارة التخطيط محافظة المنيا وزارة السياحة والآثار وزارة السياحة المؤسسات الدينية الفكر المتطرف

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