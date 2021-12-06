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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هبوط أرضى فى أحد الشوارع بشبرا الخيمة ..شاهد

هبوط أرضى
هبوط أرضى

شهد شارع سيد ياسين بجوار محطة كهرباء غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية هبوطا أرضيا، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمكان الواقعة.

من جانبه قال اللواء سامى علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، أن الهبوط بجانب محطة الكهرباء على مساحة قطر نصف متر بعمق حوالي نصف متر بتفريغ من الداخل حوالي 4 أمتار.

وأشار الى أنه تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية من مياه وغاز وكهرباء وطرق وصرف صحى. وجارى إصلاح العطل وعودة الحركة المرورية لطبيعتها بعد معالجة مكان الهبوط والوقوف على أسبابه.

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محطة كهرباء محطة كهرباء غرب شبرا الخيمة شارع سيد ياسين محافظة القليوبية هبوط ارضي توقف الحركة المرورية حي غرب شبرا الخيمة صرف صحي عودة حركة المرورية

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