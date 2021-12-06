هبوط أرضى فى أحد الشوارع بشبرا الخيمة ..شاهد

شهد شارع سيد ياسين بجوار محطة كهرباء غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية هبوطا أرضيا، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمكان الواقعة.

من جانبه قال اللواء سامى علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، أن الهبوط بجانب محطة الكهرباء على مساحة قطر نصف متر بعمق حوالي نصف متر بتفريغ من الداخل حوالي 4 أمتار.

وأشار الى أنه تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية من مياه وغاز وكهرباء وطرق وصرف صحى. وجارى إصلاح العطل وعودة الحركة المرورية لطبيعتها بعد معالجة مكان الهبوط والوقوف على أسبابه.

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