أحدهما محمد هاني.. معتز البطاوي يكشف عن لاعبين طلب التعاقد معهما من الأهلي

كشف معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كيلوباترا، عن اللاعبين الذي طلبهم ناديه من الأهلي خلال مفاوضات الأخير لضم مهاجمهم شادي حسين.



وقال البطاوي، في تصريحات للإعلامي كريم رمزي، ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى:"شادي حسين كان قريبًا من الأهلي وكانت المفاوضات (رايحة جاية) وكنا نريد في صفقة انتقاله للأهلي لاعبين من الأهلي مثل محمد هاني ومحمد محمود ولاعب آخر".



وأتم المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كيلوبترا تصريحاته بقوله:"ولكن شادي ابن النادي ومن اللاعبين المطلوبين في الأهلي والزمالك ويستحق التواجد بمنتخب مصر وكان لابد أن يحصل على فرصة مثله مثل باق اللاعبين الذين حصلوا على فرصة في الفترة الماضية".