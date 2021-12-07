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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تخيلت إن الإصابة هتكون النهاية.. معتز البطاوي يكشف عن مفاجأة في حديثه مع صالح جمعة

صالح جمعه
صالح جمعه

قال معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، إنه كان يعتقد أن إصابة لاعب فريقه صالح جمعة ستكون بمثابة النهاية له.

وأضاف البطاوي، في تصريحات للإعلامي كريم رمزي، ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى: "تخيلت أن تكون النهاية ولكنني فوجئت بعدما جلست معه، وأنه يريد طبيب من ألمانيا ليساعده في العودة سريعا وهو ما وافق عليه طارق أبو العنين".

وأتم المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا: "ما رأيناه من صالح جعلنا نجدد التعاقد معه، كما أنه أُصيب معنا ومن الطبيعي أن نقف معه وتكون العودة معنا وصالح جمعة لا يحتاج الحديث عنه فهو قيمة فنية كبيرة وعودته ستزيد من ثقل الفريق بجانب زملائه".

معتز البطاوي صالح جمعة سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

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