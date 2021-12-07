أسامة عرابي: مباراة مصر والجزائر صعبة.. والتعادل النتيجة الأقرب

أكد أسامه عرابي نجم الاهلي السابق مباراة مصر والجزائر لن تكون بها ضغط كبير، حيث أن كلاهما ضمن التأهل للدور الثاني".

وأضاف عرابي في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية ETC: " : "المباراة تبقى صعبة بسبب حساسية مباريات شمال إفريقيا، سواء في غياب المحترفين أو وجودهم، حتى في ظل غياب المحترفين لكلا المنتخبين".



وأكمل: "أعتقد أن محمد شريف يجب أن يكون هو مهاجم منتخب مصر أمام الجزائر، وحسين فيصل بديل أفشة المناسب إذا غاب أفشة".



وأشار: "يجب مشاركة أحمد سيد زيزو وأحمد رفعت في مركزي الجناحين الأيمن والأيسر، وهناك دكة بدلاء جيدة مثل أسامة فيصل ومصطفى فتحي ومهند لاشين".



وواصل: "ربما تكون وجهات نظر كيروش هي تجربة العديد من اللاعبين قبل المباريات الهامة في أمم إفريقيا والتصفيات النهائية المؤهلة لـ كأس العالم".



وشدد: "المنتخبات القوية تريد تجنب مواجهتنا أيضًا وليس نحن فقط، ومادام كيروش يفوز، يقوم بالمغامرة في كل مباراة".

واختتم: "النتيجة الأقرب هي التعادل بين مصر والجزائر، ونتمنى أن يلازمنا التوفيق".