تداول 1713 طن بضائع عامة و332 شاحنة و12 سيارة بمواني البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الأحمر تداول 1713 طن بضائع عامة ومتنوعة و 332 شاحنة و 12 سيارة ملاكي شملت حركة الصادرات 1273 طن بضائع عامة و88 شاحنة و11 ملاكي كما شملت أيضا حركة الواردات 440 طن بضائع عامة و 244 شاحنة و 1 ملاكي ويتواجد 9 سفن علي أرصفة الموانئ .

حيث استقبلت ميناء سفاجا السفينة الحرية بحمولة 72 شاحنة وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 73 شاحنة والسفينة دليلة بحمولة 61 شاحنة و 7 ملاكي كما استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء والسفينة بريدج كما تم استقبال 38 شاحنة بحمولة 440 طن 1 سيارة ملاكي وتصدير 88 شاحنة بحمولة 1273 طن و4 سيارة ملاكي .

وفى سياق آخر استقبل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، أمس وزير الطيران بمطار الغردقة الدولي ، وقاما بجولة بصالتي الوصول والسفر والاطمئنان على حركة الركاب والإجراءات الصحية والاحترازية المتخذة ومتابعة حركة الوصول والسفر .

كما افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني ، مساء ذات اليوم ، أحد فروع الأسواق الحرة بمنطقة الممشي السياحي بمدينة الغردقة ، والتابع لشركة مصر للطيران والسياحة (الكرنك)

وخلال الافتتاح صرح الطيار محمد عنبة وزير الطيران المدني بانه يتم حاليا الاعداد لتجهيز مواقع الاسواق الحرة بمطار برنيس الذي يعد من المطارات الواعدة في منطقة البحر الأحمر

كما أوضح محافظ البحر الأحمر أن هذا الخطوة تأتي ضمن العديد من الإجراءات التي تتخذها المحافظة لدعم وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية ومنها مدينة الغردقة ، التي تعتبر أحد أهم المناطق السياحية المهمة التى يفضلها السياح من مختلف أنحاء العالم.

ومن جانبه أكد وزير الطيران علي ضرورة توفير كافة سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب والسائحين والالتزام بكافة إجراءات السلامة المتبعة وإظهار المطار بالصورة اللائقة والمشرفة أمام ضيوف مصر القادمين إلى مدينة الغردقة.

حضر افتتاح السوق الحرة الطيار عمرو ابو العنين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران رضا متولي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران والسياحة و الأسواق الحرة ، بالإضافة الي عدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، ومسئولي القيادات وزارة الطيران ومكاتب الأسواق الحرة في البحر الأحمر.

وفى سياق آخر عقد اللواء محمد بنداري السكرتير العام للمحافظة ،اجتماعا مع مسئولي هيئة التنمية الصناعية وعدد من المستثمرين حاجزي المصانع بالمجمع الصناعي بمدينة الغردقة ، وذلك لسماع مطالبهم والعمل على حلها ، وذلك بحضور المهندسة نجلاء عبد العال الصادق مدير هيئة التنمية الصناعية بقطاع جنوب الصعيد ، .

تناول اللقاء كافة المشكلات والمعوقات بالمجمع ومطالب المستثمرين حائزي ومستغلي المصانع التي تم تسليمها لهم ضمن مشروع المجمع الصناعي.