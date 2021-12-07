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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

أيام مناهضة العنف ضد النساء

ايمان الدربي
ايمان الدربي

أوشكت الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء علي الانتهاء حيث تتوافق بداية هذه الأيام مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وتنتهي توافقا مع إعلان اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

حملة مناهضة العنف ضد النساء هي حملة دولية ضد النوع الاجتماعي بدأت منذ بداية التسعينيات من خلال منظمات نسوية عالمية حيث أن العنف ضد النساء منتشر في جميع أنحاء العالم وبالتأكيد هو غير مرتبط بالعرق أو الجنس أو الدين أو الثقافة أو حتي الحالة المادية.

والفكرة أن هذه الحملات المتعددة لمناهضة العنف أصبحت تتعدي النوع الاجتماعي لأن الرجل قد يتعرض للعنف أيضا ولكنها أصبحت تتعامل مع أي عنف مبني علي علاقة قوة من طرف قوي علي آخر أضعف ، وبالتالي التنمر هو شكل من أشكال العنف المبني علي النوع الاجتماعي وزواج القاصرات أيضا هو شكل آخر من أشكال العنف الذي يمارس ضد الفتيات أما أهم أنواع العنف الذي يمارس ضد النساء هو التحرش بأنواعه العديدة فقد يكون إيمائيا أو لفظيا بكلمة أو جسديا أو نفسيا ومؤخرا أصبح هناك نوع جديد من التحرش وهو التحرش الإلكتروني علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالتأكيد تزامنا مع هذه ال16 يوم تزداد الإعلانات لمساندة النساء والفتيات وتنتشر الورش في كل الأماكن للحديث عن كيفية مناهضة العنف ضدهن وتنتشر جلسات التوعية والبرامج الإذاعية والتليفزيونية احتفالا بهذه الحملة في محاولة لإلقاء الضوء على هموم النساء ثم تخفت الإضاءة ويبقي الحال علي ما هو عليه وتظل النساء يعانين القهر والظلم والجهل واللجوء السياسي أحيانا في كل أنحاء العالم .

ورغم مرور سبعين عاما علي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد علي أهمية أن تعيش المرأة بأمان وكرامة مازال العنف بأشكاله المتنوعة يقهر النساء في جميع أنحاء العالم ومازالت المرأة تعاني أشد المعاناة ومازالت التقاليد والأعراف تقهرها فتختنها وهي مازالت طفلة وقد تحرمها من فرصة التعلم لصالح أخيها الذكر وتزوجها وهي قاصر لا تقوى علي تحمل مسئولية الزواج وقد يضربها زوجها بعنف بلا سبب لأنه يؤدبها ولأنه الطرف الأقوى الذي يجب أن يشعر بقوته عليها وأحيانا تحجب من الميراث لأنها امرأة لا يصح أن ترث.

أعتقد أن هذه الأيام ال16 غير كافية لمساندة النساء مساندة حقيقية فنحن نحتاج إلى أيام عديدة حتي نستطيع تغيير معتقدات وتقاليد وأعراف تقهر النساء والفتيات وتمارس ضدهن العنف بكل أنواعه.

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