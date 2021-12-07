بعد التهنئة بعيد ميلادها.. شريهان ل نبيلة عبيد: من نجمات قلبي

ردت الفنانة شريهان ، علي تهنئة الفنانة نبيلة عبيد بمناسبة عيد ميلادها .

وغردت شريهان قائلة :" نبيله عبيد نجمة من نجمات قلبي ربي يبارك لي في حبها واحترامها وجودها في عمري ".

وهنأت نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد، الفنانة شريهان بعيد ميلادها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

ونشرت نبيلة عبيد صورة للفنانة شريهان وعلقت قائلة:"كل سنة وانتي الفرح .. كل عام و انتي بألف خير".



وفي السادس من شهر ديسمبر عام 1964، أتت إلى العالم أيقونة فنية ذات ضحكة مشرقة وصاحبة الكاريزما المليئة بالمواهب، هي الفنانة الكبيرة شريهان التي يصادف اليوم عيد ميلادها.

السينما

قدمت شريهان فى السينما 27 فيلما، فقد بدأت مشوارها الفني فى فيلم «ربع دستة أشرار»، عام 1970 ولعبت دور طفلة، ثم أنتجت لها والدتها فيلم «الخبز المر» عام 1982 لتقف أمام ملك السينما فريد شوقي، وانطلقت بعدها حيث قامت بالعديد من الأعمال المشهورة منها «المتشردتان» مع سعيد صالح، و«سوق النساء»، وكان آخر أفلامها عام 2002، ويحمل اسم «العشق والدم»، وبعده ابتعدت عن الساحة الفنية.

المسرح

رصيدها المسرحي ينحصر فى 5 مسرحيات هي: «سك على بناتك»، و«علشان خاطر عيونك»، و«المهزوز»، و«أنت حر»، و«شارع محمد علي»، وقدمت من خلالها شخصيات عاشت مع الجمهور وأحبها من خلالها، على سبيل المثال شخصية «سوسو» فى «سك على بناتك» مع فؤاد المهندس.