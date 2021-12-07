انتهت بفوز الفراعنة.. حكاية أول مباراة بين مصر والجزائر | نوستالجيا

يترقب عشاق كرة القدم العربية مواجهة من العيار الثقيل بين منتخبي مصر والجزائر، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء، على استاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات، في بطولة كأس العرب 2021.

ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني كارلوس كيروش، لتحقيق الفوز على الجزائر في مباراة اليوم، لحسم صدارة المجموعة الرابعة في كأس العرب.

واستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العرب بالفوز على لبنان بهدف دون رد، ثم اكتسح نظيره السوداني بخماسية نظيفة.

ويتقاسم منتخبا مصر والجزائر صدارة المجموعة الرابعة في كأس العرب برصيد 6 نقاط.

ويستعرض “صدى البلد” حكاية أول مباراة جمعت مصر والجزائر:

أول مباراة جمعت مصر والجزائر كانت في 19 سبتمبر عام 1969، في تصفيات كأس الأمم الإفريقية “ في القاهرة”، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد سجله أسطورة نادي الترسانة حسن الشاذلي.

في 18 من نفس الشهر، خاض منتخب مصر لقاء الإياب أمام نظيره الجزائري، وانتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

منتخب مصر تسبب في حرمان محاربي الصحراء من المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 1970.

آخر مباراة:

أما آخر مباراة جمعت مصر والجزائر كانت في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2010، وانتهت بفوز الفراعنة برباعية نظيفة.

سجل أهداف منتخب مصر كل من حسني عبد ربه من ركلة جزاء، بينما أضاف محمد زيدان الهدف الثاني ومحمد عبد الشافي الهدف الثالث، واختتم محمد ناجي جدو أهداف الفراعنة بتسجيل الرابع.

تاريخ المواجهات:

التقى منتخب مصر مع نظيره الجزائري في 28 مواجهة سابقة، فاز الفراعنة في 8 مباريات، وتعادلا في 9 مباريات، بينما فاز منتخب الجزائر في 11 مباراة منها مباراة بركلات الترجيح.

سجل منتخب مصر خلال هذه المواجهات 35 هدفا ، فيما أحرز منتخب الجزائر 33 هدفا.

وتعد مباراة اليوم، الأولى التي تجمع منتخبي مصر والجزائر في بطولة كأس العرب.