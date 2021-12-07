عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتهت بفوز الفراعنة.. حكاية أول مباراة بين مصر والجزائر | نوستالجيا

مصر - الجزائر
مصر - الجزائر

يترقب عشاق كرة القدم العربية مواجهة من العيار الثقيل بين منتخبي مصر والجزائر، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء، على استاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات، في بطولة كأس العرب 2021.

ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني كارلوس كيروش، لتحقيق الفوز على الجزائر في مباراة اليوم، لحسم صدارة المجموعة الرابعة في كأس العرب.

واستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العرب بالفوز على لبنان بهدف دون رد، ثم اكتسح نظيره السوداني بخماسية نظيفة.

ويتقاسم منتخبا مصر والجزائر صدارة المجموعة الرابعة في كأس العرب برصيد 6 نقاط.

ويستعرض “صدى البلد” حكاية أول مباراة جمعت مصر والجزائر:

أول مباراة جمعت مصر والجزائر كانت في 19 سبتمبر عام 1969، في تصفيات كأس الأمم الإفريقية “ في القاهرة”، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد سجله أسطورة نادي الترسانة حسن الشاذلي.

في 18 من نفس الشهر، خاض منتخب مصر لقاء الإياب أمام نظيره الجزائري، وانتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

منتخب مصر تسبب في حرمان محاربي الصحراء من المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 1970.

آخر مباراة:

أما آخر مباراة جمعت مصر والجزائر كانت في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2010، وانتهت بفوز الفراعنة برباعية نظيفة.

سجل أهداف منتخب مصر كل من حسني عبد ربه من ركلة جزاء، بينما أضاف محمد زيدان الهدف الثاني ومحمد عبد الشافي الهدف الثالث، واختتم محمد ناجي جدو أهداف الفراعنة بتسجيل الرابع.

تاريخ المواجهات:

التقى منتخب مصر مع نظيره الجزائري في 28 مواجهة سابقة، فاز الفراعنة في 8 مباريات، وتعادلا في 9 مباريات،  بينما فاز منتخب الجزائر في 11 مباراة منها مباراة بركلات الترجيح.

سجل منتخب مصر خلال هذه المواجهات 35 هدفا ، فيما أحرز منتخب الجزائر 33 هدفا.

وتعد مباراة اليوم، الأولى التي تجمع منتخبي مصر والجزائر في بطولة كأس العرب.

مصر الجزائر مصر والجزائر كأس العرب كيروش

ترشيحاتنا

الأزهر : إقامة الحفل الختامي لبطولة كأس الوافدين.. 11 ديسمبر

غدًا .. الإمام الأكبر يرأس الاجتماع السنوي الثامن للفريق الاستشاري الإسلامي

رسالة دعم وتخفيز من خالد الغندور لـ المنتخب قبل مواجهة الجزائر

إمبراطورية ميم هتستمر.. حكاية سيارة كاديلاك ظهرت في الفيلم الشهير

السماء خضراء وتحالف دولي.. مسافر عبر الزمن: أحداث مثير سيشهدها العالم قريبا

نشرة المنوعات.. مسافر عبر الزمن يحذر من كارثة كونية..وطفلة تمتلك 3 شركات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

مجلس الوزراء: غرامة ألف جنيه لمن يخالف القواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد

تذكروا هذا التاريخ.. مسافر عبر الزمن يحذر من كارثة كونية يوم 25/12/2021

7 قرارات عاجلة من التعليم لـ طلاب الثانوية العامة

صدمة جديدة للفرعون.. محمد صلاح خارج تشكيل الأفضل بالعالم في 2021

التعليم تكشف موعد إجازة نصف العام

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

الرؤية بالقاهرة 4000 متر.. الأرصاد تحذر: العاصفة الترابية تمتد لباقي المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشت مراهقتها في السجن.. 8 حواديت من حياة شهرزاد السينما المصرية

تتقدمهن مناصرة الحجاب.. BBC تكشف عن أكثر 100 امرأة مؤثرة في العالم لعام 2021|صور

كائنات فضائية!!.. حقيقة اكتشاف كوخ غامض على سطح القمر

تذكروا هذا التاريخ.. مسافر عبر الزمن يحذر من كارثة كونية يوم 25/12/2021

فيديو

هددني بالفضيحة.. اعترافات صادمة للمتهم في جريمة الساطور بالاسماعيلية.. شاهد

طليقة مصطفي فهمي تهاجمه من جديد: حرمني من الإنجاب

فيديو جراف.. فساتين أثارت الجدل فى ختام مهرجان القاهرة السينمائي

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس| رحلة جوية لأطفال «قادرون باختلاف» بالهليكوبتر فوق سماء القاهرة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ