شريف عثمان رئيسًا للجنة اللاعبين في اتحاد رفع الأثقال البارالمبي

فاز شريف عثمان، لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، برئاسة لجنة شئون اللاعبين في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي.

وأجرى الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي، اليوم الثلاثاء، الانتخابات على عدد من اللجان، ومنها لجنة شئون اللاعبين.

وحصل شريف عثمان على المركز الأول في الانتخابات، بعدما حصد نسبة 53% من إجمالي الأصوات.

وحافظ شريف عثمان على تواجده في اللجنة، بعد انتخابه عضوًا فيها عقب بارالمبياد ريو دي جانيرو الماضية.

يذكر أن شريف عثمان توج منذ أيام قليلة، بذهبية بطولة العالم التي أقيمت في جورجيا، وذلك للمرة الخامسة في تاريخ اللاعب.