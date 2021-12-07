شريف عامر: برنامجي يحدث في مصر يتحدث عن طريق الكباش ومهرجان شيماء

إحنا 100 مليون..

علق الإعلامي شريف عامر، على ردود الفعل على استضافته لـ صاحب مهرجان شيماء في إحدى حلقات برنامجه، قائلا:" حدثت عاصفة بخصوص برنامج يحدث في مصر بسبب حلقة استضافة صاحب مهرجان شيماء ".

وقال شريف عامر في برنامجه “ يحدث في مصر ” المذاع على قناة “ إم بي سي مصر ”، :"احنا منعرفش الـ 100 مليون مصري بيعملوا ايه، ونحن نتحري الدقة والصدق ولا نخالف القانون ومن حقنا أن نعرض على حضراتكم كل حاجة ".

وأضاف شريف عامر :" ولو الموضوعات التي أختارها في برنامجي وفقا لهوايا الشخصي هتزعلوا مني جدا وهتقولي إني ممل".

وتابع شريف عامر :" برنامجي عن ما يحدث في مصر سواء كان طريق الكباش ومهرجان شيماء، ومصر في 2021 مش هيا مصر اللي متعودين عليها ولما كنا بنتكلم عن الجمهورية الجديدة يبقى لازم نسيب الخناقات القديمة ونشوف ما الذي يؤثر في وعي الناس في 2021".

واكمل شريف عامر :" طول ما اسمنا يحدث في مصر نتعامل مع كل الظواهر والامور والموضوعات، وممكن يكون الموضوع الذي يتم تناوله مش عاجب كل الناس إحنا 100 مليون ".