شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشفي ما يخبئه لك برجك

برج القوس من الأبراج النارية، التي تتسم بشخصية قوية وشجاعة فهم لا يخافون من تجربة كل ما هو جديد، ودائما ما تكون نظرته للأمور مختلفة.

وتختلف درجة تواجد تلك الصفات من شخص لآخر؛ نتيجة لتأثير علم الأرقام عليهم لا سيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد.



شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 8 ديسمبر فإن لك يعني أنك محدد، ولديك شخصية قوية، وقوتك تنبع من داخلك.. أنت ملهم وتتمتع أيضا بشخصية متكاملة، وتتحلى بروح الكرم.

نصيحة:

عام ٢٠٢٢ يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وتكون عادلا ومنصفا في كل شيء.

برج القوس:

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على الوصول لما تريد بلباقة وتكلل خطواتك بالنجاح.



حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

عاطفيا وعائليا: تناغم الشمس والقمر يساعدك على الاقتراب من الأحباب وقد تجد حلا لمشاكل شخصية

