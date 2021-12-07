عضو بالبرلمان الأوروبي: مصر تنطلق للأمام.. والرئيس السيسي رائع

قال تيري مارياني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، إنه عندما يعود لـ البرلمان الأوروبي سوف يتحدث بالحقيقة ولن يدعي شيئا عن مصر.

وأضاف تيري مارياني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "شاهدنا دولة تنطلق للأمام بعد فترة من حكم الإخوان والكثير من المشاكل".

وتابع تيري مارياني: "أي دولة يجب أن تسير على الطريق الصحيح وهذا ما يحدث في مصر التي تنال احترام المجتمع الدولي".

واستطرد تيري مارياني: "مصر لديها رئيس رائع وجدير بالاحترام من الجميع، ولديها أعمال ومشروعات قومية رائعة وسوف تصبح قوة كبيرة وشريك قوي ورائع لأوروبا".



