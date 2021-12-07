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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو بالبرلمان الأوروبي: مصر تنطلق للأمام.. والرئيس السيسي رائع

عضو لجنة العلاقات
عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي

قال تيري مارياني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، إنه عندما يعود لـ  البرلمان الأوروبي سوف يتحدث بالحقيقة ولن يدعي شيئا عن مصر.

 

وأضاف تيري مارياني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "شاهدنا دولة تنطلق للأمام بعد فترة من حكم الإخوان والكثير من المشاكل".

 

وتابع تيري مارياني: "أي دولة يجب أن تسير على الطريق الصحيح وهذا ما يحدث في مصر التي تنال احترام المجتمع الدولي".

 

واستطرد تيري مارياني: "مصر لديها رئيس رائع وجدير بالاحترام من الجميع، ولديها أعمال ومشروعات قومية رائعة وسوف تصبح قوة  كبيرة وشريك قوي ورائع لأوروبا".


 

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