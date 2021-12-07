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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يتغلب على الإنتر بهدفين دون رد

صدى البلد

انتهت المباراة التي جمعت بين فريقين ريال مدريد وانتر ميلان، في ختام دوري المجموعات بدوري ابطال أوروبا، ضمن منافسات المجموعة الرابعة والتي تضم كل من ريال مدريد، انتر ميلان، شاختار دونتسك، وشريف.
افتتح ريال مدريد التسجيل في الدقيقة 17، عن طريق لاعبه توني كروس في الدقيقة 17.
وفي الشوط الثاني، استطاع اسينسو احراز الهدف الثاني في الدقيقة 79.
وتعتبر هذه المباراة هي مباراة تحديد المركز الأول والثاني في المجموعة، بعد ان ضمن كل من ريال مدريد وانتر ميلان التأهل للدور الثاني للبطولة، حيث يدخل ريال المباراة الأخيرة متصدر المجموعة برصيد 12 نقطة، يليه انتر ميلان برصيد 10 نقاط، فريق شريف 6 نقاط، شاختار دونسك 1 نقطة.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:
حراسة المرمي: كورتوا
خط الدفاع: دانييل كارباخال – ايدير ميليتاو – ديفيد الابا – ميندي
خط الوسط: توني كروس – كاسيميرو – لوكا مودريتش 
خط الهجوم: رودريجو سيلفا – لوكا يوفيتش – فينيسيوس جونيور

اما عن تشكيل انتر ميلان:
حراسة المرمي: سمير هاندانوفيتش
خط الدفاع: دانيلو دامبروسيو – ميلان شكرينيار – اليساندرو باستوني
خط الوسط: دينزل دومفريز – نيكولو باريلا – مارسيلو بروزوفيتش – هاكان تشالهان اوجلو – ايفان بيريسيتش
خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز – ادين دجيكو.

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