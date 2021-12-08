صدور كتاب بوح الجريح وانطفاء الحلم في أشعار ناجي شعيب

صدر حديثا عن دار الأدهم للنشر والتوزيع للدكتور أسامة فرحات كتاب نقدي بعنوان بوح الجريح وانطفاء الحلم قراءة في فضفضات وأشعار ناجي شعيب.

ومما جاء في الكتاب: هذه الرحلة المديدة والممتعة معًا اصطحبنا فيها ناجی شعیب، سواء في فضفضاته أو في دواوينه الشعرية؛ ذلك الشاعر الذي ظل حنينه للواقع الأصلي يتجسد في كل كتاباته، وكما ترددت كلمة الحلم عشرات المرات في قصائده فكان لكلمة الحنين نصيب كبير من ذلك، حتى أنه أطلق على أحد دواوينه الأخيرة عنوان الحنين اللي فات.

ويضيف الكتاب: وبالطبع شكلت نشأة ناجي الريفية المصدر الأول لملامح ذلك الواقع والنبع الثري الذي نهل منه وسقي نبتة الشعر حتى أينعت شجرة توت وارفة الظلال تتلألأ ثمارها في كل ما يكتب ولا عجب في ذلك؛ وهو القائل في أول دواوينه الطمي والبيوت العالية تلك العبارة الدالة الكاشفة لسر إبداع هذا الشاعر:

القلب اللي اتعجن ف الطين

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