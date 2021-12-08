والدة ياسين من ذوي الهمم: «قادرون باختلاف» فرقت كتير مع ابني |فيديو

قالت والدة ياسين محمد الجنك، بطل من ذوى الهمم: إن احتفالية “قادرون باختلاف” أقامت فارقًا كبيرًا على نجلها، معقبة: “حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بيخليه يلمس طلباتنا واحتياجاتنا سواء فى الرياضة أو فى الحياة الاجتماعية، حيث إنها ليست حفلة فنية فقط”.

وأضافت والدة ياسين، خلال حوارها ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “الأولى”: “فكرتنا وصلت للريس فى حاجات كتير، ومنها أن ولادنا بقوا مدمجين فى المدارس وفيه بطاقة خدمات متكاملة، كفاية أنه بعد كل حفلة تلاقي الناس مبسوطة بالأولاد”.

وفي سياق آخر، قال أحمد هاني، العازف باحتفالية “قادرون باختلاف”، إنه لم يكن يعلم أن الموسيقار العالمى عمر خيرت متواجد بالاحتفالية، مؤكدًا أن كل تركيزه كان في العزف، وسعد بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والموسيقار عمر خيرت.

وأضاف: “تعلمت العزف في سن 12 عاماً، والعزف على البيانو من أصعب أنواع العزف”.

وأكد المطرب زياد عبد السلام، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي شعور لا يوصف، مؤكدا أن اللقاء كان بمثابة عيد.

وتابع زياد عبد السلام، أنه لأول مرة يغني فيها في سن 5 سنوات وتعلم من إذاعة الشرق الأوسط، وتعلم من عباقرة الغناء عبد الحليم حافظ وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب.