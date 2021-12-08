في لايف عبر فيسبوك.. الفنان ضياء عبد الخالق يشكو من التجاهل في المهرجانات الرسمية

اشتكى الفنان ضياء عبد الخالق من تجاهل دعوته في المهرجانات الرسمية ، وذلك في لايف فيديو عبر موقع فيسبوك.

ظهر ضياء عبد الخالق في لايف يشكو فيه من تجاهل تكريمه في المحافل والمهرجانات الرسمية، وعدم دعوته في الاحتفالات الفنية رغم رصيده السينمائي الذي يتعدى 80 فيلما على حد قوله.

وبدأ ضياء عبد الخالق الفيديو بتعريف وتقديم نفسه لمتابعيه، وقال إنها يعمل ممثلا في المسرح القومي، وبدأ مسيرته التمثيلية منذ أواخر الثمانينات سواء في المسرح أو السينما، وله رصيد من الأعمال ليس بقليل.

وأوضح ضياء عبد الخالق أنه بدء مسيرته بأدوار ثانوية ثم قدم أدوار رئيسية مع بداية الألفينات، وله رصيد كبير من الأعمال كما يتمتع بحب الجمهور، وله سمعة جيدة داخل الوسط الفني.

ورغم كل ما سبق ذكره، يشكو ضياء عبد الخالق من تجاهل دعوته في المهرجانات، في ظل تواجد أشخاص لا يمتون بصلة للوسط الفني، ولا يعرف وظيفتهم للمرور على السجادة الحمراء بحد وصفه.

وأكد الفنان الشهير على أنها يعلم أن التجاهل غير متعمد لكنه يظل ذو تأثير سلبي نفسيا ومعنويا، مشيرا إلى أنه أحيانا يضطر لقبل أعمال أقل من إمكانياته الفنية واحتياجاته المادية لكنه يقبلها لأن التمثيل هي مهنته الوحيدة ومصدر دخله الأساسي.

ووصف ضياء عبد الخالق التجاهل الذي يلاقيه بأنه "لا يليق"، خاصة بعدما قدم دوره الشهير في مسلسل الاختيار، الذي لاقى عنه ردود فعل إيجابية، ووصفه جمهوره بأنه فرصة متأخرة لكنه لم يكرم مع أبطال العمل في أكثر من محفل.

وكشف ضياء عبد الخالق أن هذا التجاهل يؤثر بشكل كبير على معنوياته، ويضعه في موقف حرج أمام أسرته وابنته التي تشاهد هذه المهرجانات ولا تعرف سبب عدم تواجد والدها.