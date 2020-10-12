إحساس عظيم.. أبطال مسلسل الاختيار يتحدثون عن تكريم الرئيس لهم.. فيديو

قدم الفنان ضياء عبد الخالق، أحد أبطال مسلسل الاختيار، الشكر والتقدير للرئيس السيسي على الدعم والتقدير والتكريم الذي قام به اليوم لأبطال مسلسل الاختيار، معقبا: تم تكريم حتى الفنانين اللي قاموا بأدوار شر في المسلسل".
وتابع "عبدالخالق" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن تكريم الرئيس لهم اليوم هو تقدير لكل فرد ساهم في هذا المسلسل، معقبا: الاختيار يعد من أندر الأعمال التي يتفق عليها كل المشاهدين والنقاد وأهم رجل في الدولة الرئيس السيسي.
وأكمل: "أتمنى أن يكون الفن في مصر على نفس مستوى مسلسل الاختيار باستمرار، لأني أرى أن دور الفن أهم وأقوى من حيث التأثر في ذهن الجميع".
وأضاف الفنان عابد عناني، أحد أبطال مسلسل الاختيار، "أنا مبسوط جدا بالتكريم..أنا في قمة انبساطي عشان أهم شخص في الدولة مقدر الفن وبيقوم بتكريم الفنانين بعمل ما وفي وقت احتفالات أكتوبر"، معقبا: احساس عظيم جدا.
وتابع "عبدالخالق" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن تكريم الرئيس لهم اليوم هو تقدير لكل فرد ساهم في هذا المسلسل، معقبا: الاختيار يعد من أندر الأعمال التي يتفق عليها كل المشاهدين والنقاد وأهم رجل في الدولة الرئيس السيسي.
وأكمل: "أتمنى أن يكون الفن في مصر على نفس مستوى مسلسل الاختيار باستمرار، لأني أرى أن دور الفن أهم وأقوى من حيث التأثر في ذهن الجميع".
وأضاف الفنان عابد عناني، أحد أبطال مسلسل الاختيار، "أنا مبسوط جدا بالتكريم..أنا في قمة انبساطي عشان أهم شخص في الدولة مقدر الفن وبيقوم بتكريم الفنانين بعمل ما وفي وقت احتفالات أكتوبر"، معقبا: احساس عظيم جدا.