AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إحساس عظيم.. أبطال مسلسل الاختيار يتحدثون عن تكريم الرئيس لهم.. فيديو

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
قدم الفنان ضياء عبد الخالق، أحد أبطال مسلسل الاختيار، الشكر والتقدير للرئيس السيسي على الدعم والتقدير والتكريم الذي قام به اليوم لأبطال مسلسل الاختيار، معقبا: تم تكريم حتى الفنانين اللي قاموا بأدوار شر في المسلسل".

وتابع "عبدالخالق" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن تكريم الرئيس لهم اليوم هو تقدير لكل فرد ساهم في هذا المسلسل، معقبا: الاختيار يعد من أندر الأعمال التي يتفق عليها كل المشاهدين والنقاد وأهم رجل في الدولة الرئيس السيسي.

وأكمل: "أتمنى أن يكون الفن في مصر على نفس مستوى مسلسل الاختيار باستمرار، لأني أرى أن دور الفن أهم وأقوى من حيث التأثر في ذهن الجميع".

وأضاف الفنان عابد عناني، أحد أبطال مسلسل الاختيار، "أنا مبسوط جدا بالتكريم..أنا في قمة انبساطي عشان أهم شخص في الدولة مقدر الفن وبيقوم بتكريم الفنانين بعمل ما وفي وقت احتفالات أكتوبر"، معقبا: احساس عظيم جدا.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إشادته بمسلسل الاختيار.. محمود حافظ يوجه الشكر للرئيس السيسي

محمود حافظ: تكريم السيسي وسام علي صدري.. وأتمنى المشاركة في الاختيار 2

الفنان عابد عناني: مسلسل الاختيار كشف تفاصيل كانت غائبة عنا ..فيديو

بعد تكريمها من السيسي.. أول تعليق من دينا فؤاد زوجة هشام عشماوي في مسلسل الاختيار

ترشيحاتنا

حمد بن جاسم يطلب من هيلاري كلينتون استثمار قطر في صندوق الاستثمار المصري الأمريكي

بعد أدائه أمام بيراميدز.. أحمد فتحي يتصدر تويتر.. ومغردون: كل التحية والاحترام

أهم الأخبار.. قرار جديد من الأولمبية ضد مرتضى منصور.. تعادل الأهلي وبيراميدز وإصابة كهربا

بعد تداول أغانيه.. الجمهور يطارد رضا البحراوي

بيتسو موسيماني يكشف تفاصيل إصابة كهربا وبادجي أمام بيراميدز

فستان كشف عن خسارة وزنها.. شاهد كندة علوش تثير الجدل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كلب يستيقظ بعد دفنه ويخرج من القبر ليكشف عن القتلة.. فيديو

طفل يصيب نفسه بطلق ناري أثناء اللعب بالقرب من والده.. شاهد

رغم كبر سنه.. مريض يقهر فيروس كورونا بعد تعافيه من سرطان الدم