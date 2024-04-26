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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نفاد الدفعة الأولى.. طرح تذاكر إضافية لحفل أصالة ونجوى كرم

حفل أصالة ونجوى كرم
حفل أصالة ونجوى كرم

كشفت الشركة المنظمة لحفل الفنانة أصالة نصري والفنانة نجوى كرم، المرتقب في ألمانيا يوم 22 يونيو المقبل، عن نفاد التذاكر التي تم طرحها قبل عدة أيام. 

وأعلنت الشركة عن طرح دفعة ثانية من تذاكر حفل أصالة نصري ونجوى كرم، يوم الثلاثاء 30 أبريل. 

 

أصالة وأغنية “أصحاب الأرض”

من جهة أخرى، تواجه المطربة أصالة أزمة جديدة بخصوص أحدث أغانيها “أصحاب الأرض“، وهي الأغنية التي تدعم بها شعب فلسطين، بعد انسحاب إحدى المطربات من المشاركة في الأغنية رغم تسجيل صوتها، وطلبها عدم المشاركة لتخرج الصورة النهائية بصوت أصالة فقط رغم كون العمل معدا ليكون ديو غنائيا، لتواجه أصالة تحديا وتهديدا جديدا.

الأزمة الجديدة التي تواجهها أصالة، هي إرسال أكثر من انذار لإيقاف الأغنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واتهام أصالة بكونها محرضة على القتل، وسيتم إغلاق الأغنية، لتتصدر النجمة السورية تريند اليوم عبر “إكس”، دعما وحبا لها لمواجهة هذه الأزمة.

أغنية “أصحاب الأرض” تم الإعداد لها منذ شهرين بعد تخطيط وتفكير كبير من أجل إصدار عمل يناسب حجم القضية الفلسطينية، وهي من إخراج عادل رضوان وبالتعاون مع الشاعر فارس قطري، المعروف عنه دائما أنه الشاعر المبكي.

 

نجوى كرم - ألبوم “كاريزما”

من جهة أخرى، حققت جميع أغنيات ألبوم الفنانة نجوى كرم "كاريزما" ملايين المشاهدات في موقع “يوتيوب”، والذي تضمن 7 أغنيات صورت منها أغنية "شغل موسيقى" بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حدّاد، وحققت حتى الآن قرابة الخمسة ملايين مشاهدة، وهي من كلمات كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسّون.

الأغنية الثانية في الألبوم حملت عنوان الألبوم "كاريزما" وهي من كلمات اليكسي قسطنطين، وألحان الشاب سامر وتوزيع فادي جيجي، وحققت 3 ملايين مشاهدة، بينما حققت أغنية "عشر دقايق" من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي مليون ونصف المليون مشاهدة.

ويضم ألبوم نجوى كرم، أغنية "واني اشتقتلو" من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، حصدت حتى الآن 2 مليون مشاهدة حتى الآن، وأغنية "بحبك حب" كلمات وألحان ايفان نصوح وتوزيع فادي جيجي المليون ونصف مشاهدة، وهو نفس العدد من المشاهدات الذي حققته أغنية "زعلك صعب"من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة.

وحصدت الأغنية السابعة في ألبوم نجوى كرم، "كاريزما" التي صدرت بعنوان "مغرومة بحالي" قرابة المليون و800 ألف مشاهدة، وهي من كلمات أمل فهد وألحان وسام الأمير وتوزيع فادي جيجي، وقد طرح الألبوم من إنتاج شركة روتانا وعبر قناتها الرسمية في “يوتيوب”.

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