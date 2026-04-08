قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
16 صورة ترصد تفاصيل جولة وزير التعليم بمدارس الشرقية اليوم
البرلمان العربي يدين اقتحام القنصلية الكويتية في مدينة البصرة
استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار
مخدرات ب95 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر خطرة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالجيزة
شوبير: الأهلي مهدد بعدم المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل
بعد إعلان الهدنة الأمريكية.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم
بعد جدل الأحوال الشخصية.. مقترحات برلمانية عاجلة لضبط الرؤية والحضانة
مهتز نفسيا.. الداخلية تكشف تفاصيل وجود مشرد داخل غرفة صرف صحي بمطروح
الأردن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ويؤكد دعم جهود التهدئة الإقليمية
الرئيس السيسي: التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران أثلج صدور الملايين من محبي السلام
أول تعليق من شوبير على تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن مباراه الأهلي وسيراميكا
مسئول بالمفاوضات: بيروت مشمولة باتفاق وقف النار.. وطلب لبناني من باكستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالتعاون مع كوريا.. ندوة بجامعة حلوان التكنولوجية حول تطور تكنولوجيا صيانة السيارات وبدائل الوقود

نظمت جامعة حلوان التكنولوجية الدولية، ندوة علمية متخصصة بعنوان “تطور تكنولوجيا صيانة السيارات وبدائل الوقود”، وذلك بالتعاون مع الجانب الكوري، بحضور نخبة من القيادات الأكاديمية والخبراء والمتخصصين في قطاع السيارات.

جاءت الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أسامة القبيصي المشرف الأكاديمي وعميد الكلية، واشراف الدكتور الأمير محمد إمام وكيل الكلية لشئون التدريب، والدكتور خالد مصطفى العريان منسق برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس.

وشهدت الندوة حضورًا طلابيًا مميزًا من مختلف التخصصات التكنولوجية، حيث هدفت إلى تعريف الطلاب بأحدث الاتجاهات العالمية في صيانة السيارات، خاصة في ظل التحول نحو السيارات الكهربائية والهجينة، والتوسع في استخدام بدائل الوقود النظيفة.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار استراتيجية الجامعة التي تستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في قطاع صناعة السيارات، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي، خاصة مع الجانب الكوري، لما له من خبرات رائدة في هذا المجال.

وأضاف أن الجامعة تسعى إلى ربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، من خلال استضافة خبراء الصناعة ونقل التجارب العملية للطلاب.

وأشار إلى أن التحول نحو استخدام بدائل الوقود والطاقة النظيفة يمثل أولوية وطنية، تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على دعم هذا التوجه من خلال تطوير البرامج الدراسية، وعلى رأسها برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس.

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة القبيصي المشرف الأكاديمي وعميد الكلية، أن هذه الندوة تمثل منصة علمية مهمة لتبادل الخبرات بين الأكاديميين والمتخصصين في الصناعة، مؤكدًا حرص الكلية على تنظيم فعاليات نوعية تسهم في صقل مهارات الطلاب ورفع كفاءتهم المهنية.

وأضاف أن التعاون مع الجانب الكوري يعكس توجه الجامعة نحو الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة، والاستفادة منها في تطوير منظومة التعليم التكنولوجي، مشددًا على أهمية دمج الجوانب التطبيقية مع الدراسة النظرية، بما يحقق التميز لخريجي الجامعة في سوق العمل المحلي والدولي.

وتضمنت فعاليات الندوة عددًا من المحاضرات المتخصصة، حيث ألقى الدكتور أسامة يوسف عبد الفتاح، استشاري شركة BYD، محاضرة تناول فيها أحدث التقنيات المستخدمة في صيانة السيارات الكهربائية، والتحديات التي تواجه هذا القطاع، إلى جانب استعراض تجارب عملية من سوق العمل.

كما قدم المهندس عبد الجليل أحمد سلامة، مدير صيانة شركة متسوبيشي، عرضًا تفصيليًا حول نظم الصيانة الحديثة للسيارات التقليدية والمتطورة، وأهمية التطوير المستمر لمهارات الفنيين لمواكبة التقدم التكنولوجي في صناعة السيارات.

وفي ختام الندوة، تم فتح باب النقاش مع الطلاب، حيث شهدت الجلسة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، وطرح العديد من الأسئلة حول مستقبل سوق السيارات، وفرص العمل في مجال صيانة السيارات الكهربائية، وآفاق استخدام بدائل الوقود في مصر.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات العلمية التي تنظمها جامعة حلوان التكنولوجية الدولية، بهدف دعم الابتكار، وتعزيز قدرات الطلاب، وربطهم بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا عالميًا في مختلف المجالات التخصصية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

