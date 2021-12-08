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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التفوق لـ عرب أفريقيا.. قائمة هدافي كأس العرب.. ونجم الزمالك في الصدارة

صدى البلد

اختتمت منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب مساء أمس الثلاثاء والمقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى يوم ١٨ ديسمبر الجاري.

وشهدت منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العرب تصدر لاعبي عرب أفريقياقائمة الأكثر تسجيلا للأهداف فى دور المجموعات عن نظرائهم عرب آسيا.

وتصدر سيف الدين الجزيري مهاجم تونس جدول ترتيب الهدافين بعد اختتام دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

وشهدت قائمة هدافي دور المجموعات ببطولة كأس العرب تواجد ٥ لاعبين من عرب أفريقيا فيما تواجد ٣ لاعبين من عرب آسيا.

صدى البلد يسلط الضوء على قائمة هدافي دور المجموعات ببطولة كأس العرب.
جدول ترتيب هدافي كأس العرب 2021 بعد ختام دور المجموعات.

سيف الدين الجزيري - تونس - 3 أهداف

يزين النعيمات - الأردن - هدفان

أكرم عفيف - قطر - هدفان

خالد خليفة الهاجري - عمان - هدفان

بغداد بونجاح - الجزائر - هدفان

بدر بانون - المغرب - هدفان

عبدالإله الحافيظي - المغرب - هدفان

فراس بالعربي - تونس - هدفان

ومن المقرر أن يلتقى فى دور الثمانية بكأس العرب منتخب تونس نظيره العماني فيما يلتقى قطر مع منتخب الامارات يوم الجمعة المقبل.

ويواجه منتخب مصر نظيره الأردني والجزائر تواجه المغرب يوم السبت القادم.

المغرب منتخب مصر الأردن بغداد بونجاح صدر بدر بانون صدى البلد الجزائر

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