شمال سيناء تناقش استعدادات بدء حملة تطعيم طلاب المدارس بلقاح كورونا

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات الخاصة ببدء الحملة القومية لتطعيم طلاب المدارس بتعليم شمال سيناء بلقاح كورونا.

حضر الاجتماع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، والمهندس ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفنى، ومديري الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة.



مهمة قومية

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن هذه مهمة قومية ولابد من تكاتف جهود الدولة فى الحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب والعمل على تنفيذ توجهات الدولة حتى تصبح مدارس المحافظة آمنة من الأمراض.



وأشار إلى أنه سيتم تطعيم طلاب المرحلة الثانوية العامة والفنية على مستوى المدارس بالمحافظة ، وذلك حرصا على سلامة ابنائنا الطلاب بمدارس تعليم شمال سيناء.

وأكد حمزة رضوان، على اهمية تطعيم كافة العاملين وحرص الدولة الشديد بأخذ الجرعة الثانية، مشيرا إلى أن عملية التطعيم تسير بهدوء بعيدا عن أى معوقات تؤثر على عملية التطعيم ، متمنيا الصحة والعافية لأبنائنا الطلاب وجميع العاملين بالمدارس.

