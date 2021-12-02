تنمية شاملة.. عملية تطوير واسعة لبحيرة البردويل في شمال سيناء.. شاهد

تعتبر بحيرة البردويل بمحافظة شمال سيناء، انقي بحيرة في العالم لخلوها من التلوث، بما تنتجه من نوعية متميزة من الأسماك ، الفاخرة ، وهي أحد أهم مصادر الثروة السمكية فى مصر وثاني أكبر بحيرات مصر بعد بحيرة المنزلة، حيث تصل مساحتها 168 الف فدان.

حيث تشهد بحيرة البردويل ، حاليا عملية تطوير واسعة من أجل تحقيق تنمية شاملة وتمشي مع خطط التنمية الأخرى .

وذلك بهدف زيادة إنتاجية البحيرة من الأسماك الفاخرة لإعادة تصدير الأسماك الي الأسواق الخارجية.

وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، انه تم وضع خطة تطوير لبحيرة البردويل عن طريق وزارة الزراعة ، للبدء في أعمال التطوير خلال الفترة القادمة ، عقب الانتهاء من تشكيل لجنة حكومية تحت إشراف مجلس الوزراءاء تنفيا للتكليف الرئاسي بشان مشروع تطوير البحيرات، ليحقق تنمية موارد بحيرة البردويل ، وتحسين بيئتها البحرية، الي جانب خلق نظام بيئي فريد متزن ، يساعد علي وجود تنوع التركيب المحصولي في الإنتاج السمكي لتصدير الاسماك الفاخرة الي دول الاتحاد الاوربي ، بما يسهم في زيادة العائد القومي للدولة.. و توفير فرص عمل لمواطني سيناء الغالية ، كما انه يمثل ايضا بداية جادة للحفاظ علي البحيرة بتميزها وقدرتها علي المنافسة العالمية..

وقال ،أنه باكتمال تطهير القنوات الشعاعية الداخلية والتطهير من البحر ، ستشهد بحيرة البردويل عودتها الي التصدير ،كما كانت في سابق عهدها ، خاصة و أن مشروع التطوير سيحدث نقله كبيره في البحيره و تغير كبير في انتاجها من اسماك الدنيس التي تتميز بها البحيره كما كانت سابقا ، الي جانب توفير فرص عمل وتنمية اقتصادية واجتماعية ، إلى جانب إعادة التوازن البيئي للبحيرة، وتحسين نوع وجودة المياه، وتحقيق الأمن الغذائي.

زيادة إنتاجية البردويل

ومن جانبه ..لفت الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئه العامة لتنمية الثروة السمكية، بأنه تم اعداد خطة لزيادة إنتاجية البردويل من الأسماك المطلوبة محليا ودوليا مثل :الدنيس والبورى والقاروص ،عن طريق إقامة حضانات لزريعة الأسماك ومناطق محمية من اجل تنمية الثروة السمكية بالبحيرة والحفاظ امتحانات انواع الاسماك التصديرية والفاخرة من الأسماك.

وتتضمن خطة التطوير :تطهير البواغيز الرئيسية التي تربط مسطح البحيرة بمياه البحر، وكذلك أطراف البحيرة التي تعرضت الي عمليات تصحر بفعل حركة الكثبان الرملية أثناء هبوب الرياح والتي غطت أجزاء من الجانب الغربي للبحيرة. . امدف زيادة حجم الاسماك، ومنع صيد الزريعة، وزيادة المخزون السمكى ،وحظر الصيد في مرحلة التكاثر (الراحة البيولوجية).

من جانبه..قال المهندس شكري سليمان مدير بحيره البردويل ، أنه يتم تطهير بوغاز 1 وبوغاز 2 اللذين يربطان البحيرة بالبحر المتوسط، لافتًا إلى أنه سيتم تعميق البحيرة وفتح قنوات شعاعية طوال البحيرة بالكامل ليحدث تبادل للمياه بين البحر المتوسط وبحيرة البردويل.

وقال ان مشروع تطوير بحيره البردويل ، يتضمن حفر قناه شعاعيه رئيسية بطول 90 كيلو متر تمتد من منطقه الزرانيق حتى منطقه 6 اكتوبر غرب بئر العبد. و ان القناه بعرض متر وبعمق 4 متر من مستوى سطح البحر .

وقال أن هناك مناطق تصلها المياه لكن درجه ملوحتها مرتفعة، وعدم وجود حياه بحريه في هذه المناطق،و ان هناك نحو 30% من المسطح المائي للبحيره غير مستغل بينما هناك هي 70 في المائه فقط هي التي يتم استغلالها ..حيث يتم تطهير البواغيز كل كيلو و 500 متر وذلك بعمل قناه شعاعيه بهدف دخول المياه الى المناطق الضحله على حواف البحيره لاعاده استغلال الاماكن الغير مستغله .

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