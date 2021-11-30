وفد دروب الخير يزور مركز رعاية الأطفال المصابين بالسرطان بوادى النطرون

شارك عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني في شمال سيناء، ضمن وفد دروب الخير التطوعي في زيارة واحه الصحة والأمل H.H.o ، أول مركز رعاية للأطفال المصابين بالسرطان بوادى النطرون بمحافظة البحيرة، وذلك بدعوه من الدكتور عادل قاسم قائد قافلة شعاع الخير.



واستضاف الوفد د . ماجدة إسكندر، وفايزة عبد الخالق ، والشركاء المؤسسين لجمعية أصدقاء الأطفال مرضي الاورام.

وقالت فايزة عبد الخالق، إن واحة الصحه والامل هى رؤية جمعية أصدقاء الأطفال المرضى بالسرطان، وتضم مركز استشفاء وتدعيم للاطفال المرضى بالسرطان واسرهم أثناء فتره العلاج.



وتابعت: حيث تم إنشائها على مزرعه بوادي النطرون لاستمتاع المرضي بالهواء النقي و الغذاء المتكامل والألعاب متاحه للأطفال مع أقاربهم على مساحة 10 أفدنة بزمام بئر 51 بوادي النطرون محافظة البحيرة .

حيث يتم رفع وعي الأطفال وأسرهم من خلال برامج متخصصه لتدعم الطفل صحيا مثل النظافه للوقاية من العدوى والتغذية السليمة وألعاب هادفة لتحسين نفسية الطفل المريض.

وأضافت أن جمعية أصدقاء الأطفال المرضى بالسرطان، أشهرت بهدف تدعيم العلاج الكيماوي للأطفال المرضي بالسرطان من الأسر محدودة الدخل لجميع المستشفيات بأ

نحاء مصر.



حيث أقامت تحت مظلتها مركز استشفاء متخصص لنقاهة الطفل مريض السرطان ، وذلك تدعيما لدور المستشفيات و معاهد السرطان في علاجه ، وأيضا لتقديم المساندة لأسرته وعرفت هذه الرؤية بواحة الصحة والأمل.

برنامج الزيارة

وقد بدأ برنامج الزيارة وفد دروب الخير التطوعي، بقضاء يوم فى منتجع واحه الصحه والامل مع اطفال مرضى الاورام وعائلتهم ، حيث تم استقبالهم بالبالونات المتطايرة فى سماء الواحه ..كما تم عمل زيارة لمزرعه الواحه والتي تعتمد على الإنتاج الذاتي فى العديد من المنتجات، حيث انها تضم مساحه كبيره من المزروعات المتنوعة ،وحظيرة من الماشيه ويتم تصنيع منتجات الألبان بشكل آمن.

وتوجه الوفد إلى المطبخ الصغير برفقه اطفالنا الاحباب وارتداهم قبعة الشيف لتجهيز وإعداد البيتزا ، كوجبة الغداء مكتمله العناصر الغذائية بروتين ونشويات وخضار وسلطه وفاكهه.



ثم توجه الاطفال الى غرفه الوسائل التعليميه الترفيهية للاستمتاع بالالعاب المتنوعة والرسومات ومشغولات الخرز.



وفى المساء كانت فقره المسابقات والجوائز ، حيث تم تقديم فقرة مسرح العرائس ومسرحية تعليمية وتربوية عن الرضا بقضاء الله .



و ضم فريق دروب الخير التطوعي، عدد من متطوعى قافلة شعاع الخير بشمال سيناء، مني جمعة مديرة مركز أول التدريب المهني والأسر المنتجة بالعريش ، وعدد من ممثلي مؤسسة الشجرة للتنمية والفن والثقافة بشمال سيناء بينهم: محمد تمساح وسيد العدل ، و ممثلي مبادرة فكرة خير بشمال سيناء، وهيثم راتب وسيد العمّاري ، وصابرين رمضان فهمى عضو جمعية رعاية الفئات الخاصة.

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