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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب لقاح كورونا.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية بسيناء

فحص شهادات الحصول
فحص شهادات الحصول علي لقاح كورونا في سيناء

بدأت محافظة شمال سيناء  في  تطبيق ، قرار مجلس الوزراء الخاص بمنع جميع المواطنين الذين لم يحصلوا على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، من دخول المصالح الحكومية اعتبارا من اليوم أول ديسمبر الجاري ٢٠٢١ .

 

وكانت أول جهة تفعل تطبيق القرار الإدارة المركزية لمنطقه شمال سيناء الأزهرية،  بمقرها الرئيسى والإدارات والمعاهد التابعة لها،  وكذا ديوان عام المحافظة ومجالس المدن،  حيث  تم منع المواطنين من الدخول لمن من  لا يحمل بطاقة تثبت حصوله علي  اللقاح او شهادة pcr من دخولها، كما فعلت محافظة شمال سيناء الإجراءات فى الديوان العام ومجالس المدن.

 

 الحصول علي اللقاح

وناشد  اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، المواطنين بسرعة التوجه لمراكز التطعيم ضد كورونا التى تم إتاحتها بمختلف أنحاء مدن المحافظة والحصول علي جرعات اللقاح اللازمة.

 

وأضاف أن هذه المراكز مجهزة بأطقم طبية وتتوفر فيها خدمة الحصول علي اللقاح والتي تم تجهيزها لتكون قريبة  من المواطنين.
 

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منع المواطنين يحصل لقاح كورونا

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