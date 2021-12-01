هبوب رياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بسيناء

تشهد محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، هبوب رياح باردة ، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وانتشار السحب، مما أثر بشكل كبير على الحركة التجارية، فيما شهدت الطرق الرئيسية والفرعية على مستوى المحافظة حذر شديد من السائقين تحسبًا لوقوع حوادث بسبب تراكم الرمال علي الطرق خاصة في مناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء.

رفع درجة الاستعداد في سيناء

وقرر اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء استمرار رفع درجة الاستعداد في كافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات لمواجهة الظروف الجوية التى تشهدها مختلف مناطق المحافظة، موجها كافة المرافق الخدمية بالاستعداد لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة، مع الدفع بمعدات مجالس المدن لرفع الكثبان الرملية.

وأشار المحافظ ، إلى اهمية المتابعته المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية وخاصة مديرتي الرى والطرق، والتعامل مع اي طواريء تحدث لسرعة مجالاتها.

