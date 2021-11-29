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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار عمليات التطهير والتعقيم للمصالح الحكومية بشمال سيناء

رش وتعقيم المصالح
رش وتعقيم المصالح الحكومية في سيناء

واصل ديوان عام المحافظة ومجالس المدن والمديريات المعنية بشمال سيناء، عمليات التطهير والتعقيم لمختلف المصالح الحكومية على مستوي المحافظة، بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وتحت إشراف العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة.


وأكد المحافظ على مشاركة ديوان عام المحافظة ومجالس المدن ومديريات الصحة والطب البيطري وجمعية الهلال الأحمر المصري في تطهير المصالح الحكومية والمحال التجارية والصيدليات والمنازل ومختلف المنشآت في مراكز ومدن المحافظة.


أشار المحافظ إلي أن عمليات التعقيم والتطهير تتم يوميا طبقًا للجدول المحدد لكل مصلحة، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة لمواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

فيروس كورونا


وجه المحافظ بتشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجه الجديدة لفيروس كورونا المستجد، بجانب منع دخول العاملين بالمصالح الحكومية ومديريات الخدمات إلى مقار عملهم إلا بعد الحصول على تطعيم كورونا طبقا لقرار مجلس الوزراء، لافتًا إلي أنه اعتبارًا من الاول من ديسمبر سيتم منع دخول المواطنين للمصالح الحكومية الا بعد اظهار الكارت الخاص بتلقي لقاح كورونا.


بدوره أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، على استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمختلف المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية على مستوى المحافظة ضد فيروس كورنا المستجد «كوفيد- 19».


وقالت الدكتورة عبير محمد حجاب، مدير  إدارة التخطيط والترصد للأمراض الوبائية بمديرية الطب البيطري، علي استمرار عمليات التطهير لمختلف المصالح الحكومية طبقًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وتحت اشراف الدكتور حسن البيك، مدير عام المديرية.


أشارت حجاب إلي تطهير وتعقيم مبني مديرية التربية والتعليم بالعريش ومبني الادارة التعليمية بالعريش ومجلس مدينة العريش ومديرية الاسكان والمرافق وعدد من المصالح الحكومية الاخري في مدينة العريش.

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عمليات التطهير التعقيم المصالح الحكومية

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