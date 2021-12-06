نظم مجمع إعلام العريش التابع للهيئة العامة للاستعلامات ، ندوة للتصدي لزواج القاصرات بين طالبات المدارس في سيناء ، تحت رعاية علاء القاضي مدير عام اعلام سيناء في مقر مدرسة الشهيدة نهال محمد العقيد الثانوية الصناعية للبنات بالعريش ، وذلك ضمن نشاط الإعلام السكاني للمجمع حاضر فيها: نوال سالم رئيس فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء.



الفحص الطبي

وأشار عبد الفتاح الإمام مسؤول المتابعة والمشرف على الندوة إلى أن الندوة تناولت المراحل العمرية التي تمر بها الفتاة، السن المناسب للزواج، وأهمية الفحص الطبي قبل الزواج.. إلى جانب أضرار الزواج المبكر للفتاة وعدم التأهيل النفسي والاجتماعي والصحي للإنجاب.



وقد أجابت المحاضرة على استفسارات الفتيات، وكان أبرزها عن السن المناسبة للزواج الفتاة من الناحية القانونية والصحية.

وأوصت الندوة بأهمية الفحص الطبي للمقبلين على الزواج وأهمية تقبل العروسين لنتائج الفحص الطبي قبل الزواج ، وكذا تفعيل المشورة قبل الزواج، زواج الفتاة في سن مناسب للقضاء على زواج القاصرات.



حضر الندوة نجوى إبراهيم أخصائية الإعلام بالمجمع ونعيمة محمد مديرة المدرسة وعدد من المدرسين والمدرسات وطالبات المدرسة.