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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة مدوية لـ أتلتيكو قبل مواجهة الريال في ديربي مدريد بـ الليجا

اتليتكو مدريد
اتليتكو مدريد

تلقى نادي أتليتكو مدريد صدمة مدوية قبل مواجهة ريال مدريد فى الديربي بالدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم الإسبوع المقبل.

ويحل أتلتيكو مدريد ضيفًا ثقيلا على ريال مدريد، مساء الأحد المقبل، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة "الليجا".

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم، أن لويس سواريز مهاجم اتليتكو مدريد ، سيغيب عن مواجهة ريال مدريد في الديربي المقبلة بسبب الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة الأمس أمام بورتو بدوري الأبطال.


وخلال مباراة أمس أمام بورتو البرتغالي بدوري الأبطال، اضطر اللاعب إلى مغادرة الملعب في الدقيقة "13"، نتيجة إصابته بمشاكل عضلية، وخلال التواجد على مقاعد البدلاء شوهد المهاجم محطمًا ويبكي وعاجزًا بسبب استحالة استكمال اللقاء.

وأشار التقرير إلى أن لويس سواريز سيعود  للمشاركة مع أتلتيكو مدريد في 22 ديسمبر المقبل أمام غرناطة بالدوري الإسباني.

أتلتيكو مدريد تأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما جمع 7 نقاط، في المركز الثاني، خلف ليفربول المتصدر صاحب العلامة الكاملة (18 نقطة).

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