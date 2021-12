11 ديسمبر… مؤتمر بآثار عين شمس لإدارة الأزمات في المتاحف والمواقع الأثرية

12/9/2021 3:00:33 AM

تحت رعاية ا. د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، ا. د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا. د ممدوح الدماطي عميد الكلية والدكتور أحمد الشوكي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد ابراهيم على المشرف على قسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية.

تنظم كلية الاثار جامعة عين شمس والمعهد الفرنسى للاثار الشرقية بالقاهرة مؤتمر إدارة الأزمات فى المتاحف والمواقع الأثرية والذى سوف يحاضر فيه نخبة من المتخصصين المصريين والأجانب وعلى رأسهم الدكتور محمد ابراهيم على وزير الآثار السابق.

المؤتمر سيكون متاح عبر رابط زووم يوم السبت القادم ١١ ديسمبر من الساعة ١٢ ظهرا الى الساعة ٣ عصرا

رابط الدخول هو:

Topic: Risk Management in Museums and Archaeological Sites

Time: Dec 11, 2021 12:00 AM Cairo Local Time

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/84600446486?pwd=Zk5qUmd0MzRxcFQ4em9GMHJ2TDdVdz09

Meeting ID: 846 0044 6486

Passcode: 571614

Find your local number: https://us06web.zoom.us/u/ketdDXSnLz