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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

11 ديسمبر… مؤتمر بآثار عين شمس لإدارة الأزمات في المتاحف والمواقع الأثرية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تحت رعاية ا. د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، ا. د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا. د ممدوح الدماطي عميد الكلية والدكتور أحمد الشوكي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد ابراهيم على المشرف على قسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية.

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التعليم العالي : ندرس مقترحًا يسمح للطالب بتعددية التخصصات فترة دراسته

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جامعة عين شمس تحتفل بـ اليوم العالمي للغة العربية.. 18 ديسمبر

تنظم كلية الاثار جامعة عين شمس والمعهد الفرنسى للاثار الشرقية بالقاهرة مؤتمر إدارة الأزمات فى المتاحف والمواقع الأثرية والذى سوف يحاضر فيه نخبة من المتخصصين المصريين والأجانب وعلى رأسهم الدكتور محمد ابراهيم على وزير الآثار  السابق.

المؤتمر سيكون متاح عبر رابط زووم يوم السبت القادم ١١ ديسمبر من الساعة ١٢  ظهرا الى الساعة ٣ عصرا
رابط الدخول هو:

Topic: Risk Management  in Museums and Archaeological Sites
Time: Dec 11, 2021 12:00 AM Cairo Local Time

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/84600446486?pwd=Zk5qUmd0MzRxcFQ4em9GMHJ2TDdVdz09
Meeting ID: 846 0044 6486
Passcode: 571614

Meeting ID: 846 0044 6486
Passcode: 571614
Find your local number: https://us06web.zoom.us/u/ketdDXSnLz

جامعة عين شمس كلية الاثار كلية الآثار جامعة عين شمس الدكتور محمد إبراهيم وزير الاثار السابق المعهد الفرنسى للاثاار

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