بلقيس فرحانة.. ردود فعل النجوم على طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

حالة كبيرة من الجدل أثيرت خلال الأيام الماضية، بعدما أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب بشكل رسمي خبر طلاقها من الفنان حسام حبيب، وحرص عدد من نجوم الوسط الفني على إبداء رأيهم في أزمة شيرين الأخيرة، ويرصد صدى البلد في التقرير التالي هذه التعليقات.

أحلام

تحدثت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عن انفصال الثنائي شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بشكل رسمي وذلك من خلال لقائها في برنامج "et بالعربي".

وقالت أحلام: "انا بعت لشيرين مسدج علي التليفون وهي دائما بتغير رقمها بس هي عارفة محبتنا ليها، والطلاق قسمة ونصيب من رب العالمين وربنا يكتبلها الخير يارب تكون مرتاحة".

عازفة عالمية

وجهت الفنانة د. منال محي الدين عازفة الهارب ، رسالة إلي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد إعلان طلاقها من الفنان حسام حبيب .

ونشرت محي الدين منشورا عبر حسابه الشخصي فيس بوك ، قائله : “شيرين عبدالوهاب ربنا رزقها بموهبة كبيرة وفريدة ومش متكررة ، أنا بحبها جدا ، بحسها بنت بلد كده ، لكن للأسف هى ما اشتغلت على نفسها خالص ، إدارة الفنان حاجة مهمة جداً جداً ، ربنا معاها وينور لها طريقها ويوفقها فى كل اختياراتها».

بلقيس

أكدت الفنانة بلقيس أنها قامت بإرسال رسالة للفنانة شيرين عبد الوهاب عبر رقهما الخاص، إلا أنها شاهدتها ولم ترد عليها.

وتابعت بلقيس في تصريح لبرنامج et بالعربي: حق شيرين ألا ترد على هاتفها حالياً، فلابد أن تركز مع نفسها تلك الفترة، لأنها حياتها الخاصة في النهاية .

وأضافت بلقيس : ان فرحانة للفنانة شيرين عبد الوهاب لان هذه بداية انطلاقها ، وانا اشعر بها الان ، فقد جمعتنا جلسة حين كنت في القاهرة وقمنا بالجلوس في غرفة وأغلقنا علينا الباب وتحدثنا في أمور عديدة .

مايا دياب

كشفت الفنانة مايا دياب ، عن رأيها في الضجة التي أثيرت حول طلاق الفنانة شيرين عبدالوهاب، من الفنان حسام حبيب، الأيام الماضية.

وقالت «دياب» خلال برنامج «ET بالعربي»، على هامش تكريمها في مهرجان «الأفضل ميديل إيست» الذي أقيم في إمارة دبي، أمس، إن شيرين عبد الوهاب لها دور في شغف الجمهور لمعرفة أسرار حياتها الشخصية وكواليس الانفصال .

تابعت :" «يمكن الغلطة الأساسية أن شيرين أو غيرها من الفنانات وضعوا حياتهم الشخصية قدام الجمهور».

بيان طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أعلنت النجمة شيرين عبدالوهاب أن الانفصال وقع بالفعل، في بيانها قائلة: «فى ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض فى تفاصيل حياتها الشخصية».

وتابع البيان: «وتهيب النجمة شيرين عبد الوهاب بالصحافة وجميع وسائل الإعلام احترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويأتى في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب».

وأوضحت شيرين في بيانها: “إن هذا البيان يأتى لحسم الجدل الدائر في هذا الموضوع، ويأتى أيضا في إطار احترامها لجمهورها الذي يساندها دائما في كل المواقف الصعبة التي تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما”.

وأكدت شيرين عبدالوهاب أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مؤكدة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها “مريم وهنا»، خصوصا أنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشىء، وتنوى العودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة، حيث إن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها لإسعاد الملايين من جمهورها في الوطن العربي”.

أنباء انفصال شيرين عبد الوهاب

وأثارت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، عقب إعلانها طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب، ولكن لم يرد أي من الزوجين على هذه الأنباء بالتأكيد أو النفي حتى الآن.

ملحن يؤكد انفصال شيرين عبد الوهاب

وأكد الملحن عمرو الشاذلي خبر انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب.

ونشر عمرو الشاذلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أغنية شيرين الجديدة وعلق عليها: "لحنى #عمرو_الشاذلى ؛ أغنية #ملكش_مكان مع الفنانة #شيرين_عبدالوهاب تم تسريب الأغنية بعد خبر انفصال الفنانة شيرين و الفنان حسام".

وتابع: "الأغنية كان متوقع نزولها فى ألبوم الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب فى الفترة الجاية، مش عارف افرح بالأغنية ولا أزعل على موضوع الانفصال".

واختتم: "عموماً استنوا الأغنية فى الألبوم القادم إن شاء الله، وأتمنى فى النهاية إنها تنول إعجابكم".