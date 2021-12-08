نوستالجيا| زى النهاردة.. الزمالك يسجل أسرع هدف في الدوري بتاريخه.. والمنصورة يهزم الأهلي

تغلب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك يوم السبت الموافق 8 ديسمبر عام 1990 علي منتخب السويس بثلاثة أهداف نظيفة علي ستاد السويس في مباراه لم تذاع تليفزيونيا ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر للدوري الممتاز ويرفع رصيده إلى 16 نقطة.

أيمن يونس سجل أسرع هدف في الدوري بعد مرور 11 ثانية من بداية المباراه وجمال عبد الحميد يحرز في الدقيقه 16 من الشوط الأول ثم أضاف أحمد رمزي الهدف الثالث في الدقيقه الثانيه من الشوط الثاني.

وفاز فريق المنصورة يوم الاحد الموافق 8 ديسمبر عام 1991 علي الاهلي بهدف نظيف علي ستاد المنصورة في مباراة لم تذاع تليفزيونيا ضمن مباريات الاسبوع التاسع للدوري العام.

ياسر ريان سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الاولي من الشوط الثاني ليتوقف رصيد الاحمر عند ثمان نقاط.

وفى يوم الاحد الموافق 8 ديسمبر عام 1991 فاز الزمالك على فريق ألعاب دمنهور بثلاثية نظيفه في مباراه غير مذاعة تليفزيونيا شهدها أكثر من 40 ألف متفرج باستاد القاهره في الاسبوع التاسع للدوري.

جمال عبد الحميد سجل هدفا في الدقيقه 12 من الشوط الاول ثم عاد واضاف الهدف الثاني في الدقيقة 31 من الشوط الثاني قبل أن يختتم عفت نصار أهداف اللقاء قبل ست دقائق من نهاية المباراه التي ارتفع معها رصيد الفارس الابيض الي 14 نقطة.

وحقق فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي يوم الاربعاء الموافق 8 ديسمبر عام 1993 فوزا على نظيره فريق المريخ بثلاثية نظيفة علي ستاد المقاولون في مباراه مؤجلة من الاسبوع الخامس للدوري.

جاءت أهداف الاهلي الثلاثة في الشوط الثانى عن طريق حسام حسن ومحمد رمضان و دابراهيم حسن في الدقائق 12 و 27 و 41 بعد أن أهدر عادل عبد الرحمن ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة من مطلع نفس الشوط ليرتفع رصيد الفائز الي 15 نقطه من تسع مباريات.