الزمالك يرفض عرض الحزم السعودي لاستعارة أوباما

أكد الإعلامي محمد شبانة ان مسئولو نادي الحزم السعودي فتحوا خط المفاوضات مع يوسف أوباما لاعب فريق الزمالك لاستعارته لمدة 6 شهور مقابل 200 ألف دولار.



وتابع ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc : قوبل الأمر بالرفض من جانب لجنة الزمالك والتي تمسكت بالحصول على أعلى مقابل مادي ولا يقل عن نصف مليون دولار حال إعارة اللاعب لنهاية الموسم.



وسبق ودخل الحزم السعودي في المفاوضات مع أوباما مطلع الموسم الجاري لكن الصفقة لم تكتمل بين الطرفين بسبب الخلاف على الأمور المالية.

زى النهاردة... الزمالك بطلا لأفريقيا للأندية أبطال الدوري لأول مرة فى تاريخه



توج فريق الكرة الأول بنادى الزمالك يوم السبت الموافق 8 ديسمبر عام 1984 بطلا لافريقيا للأندية أبطال الدوري للمرة الاولي في تاريخه.

جاء تتويج الفارس الأبيض باللقب الإفريقي الأول بعد الفوز في لاجوس علي شوتنج ستارز النيجيري بهدف نظيف في إياب الدور النهائي للبطولة التي أصبح الأبيض ثالث نادي مصري يفوز بها.

الهدف الذي قضي علي أحلام أصحاب الأرض هز شباكهم في مطلع الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 11 من ضربة رأس أحرزها مدافعه أوبينج بالخطأ في مرماه خوفا من متابعة فاروق جعفر لاعب وسط الزمالك المشترك معه في الكره الطولية.

عادل المأمور حارس مرمى الفارس الأبيض تألق وأنقذ ضربة جزاء في الدقيقة 20 بعد أن أعادها حكم اللقاء حيث اصطدمت الاولي بالقائم.

ويفوز ابناء المدرب محمود أبورجيلة بنتيجة 3-0 للمباراتين ويردوا اعتبارهم من الفريق الذي أخرجهم من دور الثمانيه قبل ثمان سنوات.

جاء تشكيل الفارس الأبيض على النحو التالي:

عادل المأمور فى حراسة المرمى

ومحمد صلاح وابراهيم يوسف وسعيد الجدي وهشام يكن وأيمن يونس واشرف قاسم وفاروق جعفر وجمال عبد الحميد ونصر ابراهيم وإيمانويل كوارشي.