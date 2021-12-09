للفتيات.. نصائح ضرورية لتجنب عيوب الكونتور

يعتبر الكونتور من أدوات المكياج التي تساعد في تقليل حجم وإبراز معالم الوجه مثل الذقن والأنف وعظام الوجنتين، ولكن احذري عيوب الكونتور التي تجعل ضرره أكثر من نفعه عند استخدامه.

تقول خبيرة التجميل نور عوده الكونتور أصبح أساس المكياج، ويستخدم لتحسين ملامح الوجه من خلال اتباع طريقة الظل والنور بالأماكن البارزة في الوجه.

وأكدت أن ابرز عيوب تطبيق الكونتور هو الذي يلغي ملامح الوجه، ولكن استخدام الكونتور يعمل على إخفاء عيوب الوجه، مؤكدة أن الكونتور سلاح ذو حدين وقد يستخدمه البعض في تغيير ملامح الوجه تماما، وذلك من خلال تغطية عالية من الفونديشين ثم الرسم من جديد بالكونتور برسم الخدود والأنف.

وأوضحت هناك العديد من أنواع الكونتور فعليكي اختيار النوع واللون الذي يناسبكِ بالإضافة لمعرفة مميزاته التي تحافظ على بشرتكِ من الكثير من المشاكل وتظهر ملامح وجهك.

وأوضحت يعتبر الكونتور البودرة من مستحضرات التجميل التي تناسب كثيراً صاحبات البشرة الدهنية، كما أنه يفضل استخدامه في فصل الصيف حيث يساعد في امتصاص الزيوت والعرق التي تفرزها البشرة، أما الكونتور السائل يعتبر من الأنواع التي تناسب صاحبات البشرة الجافة ويفضل استخدامه في فصل الشتاء لاحتوائه على خصائص تساهم في ترطيب البشرة نظراً لوجود نسبة عالية من الزيوت فيه.

أما الكونتور الكريمي يناسب جميع أنواع البشرة، ويمتاز بقدرته على تغطية البشرة بشكل أكبر مقارنةً بالأنواع الأخرى، ويتوفر على شكل أقلام أو عبوات وقوامه أشبه بالكونسيلر أو أحمر الشفاه، وتتوفر العبوة في الغالب بلونٍ واحد كما يتوفر بعدة ألوان.

وشرحت نور عوده طريقة وضع الكونتور للمبتدئين، ارفعي شعر رأسكِ لأعلى واربطيه جيداً حتى تتمكني من رؤية جبينكِ بشكل واضح، ثم نظفي بشرتكِ جيداً حتى تصبح طبيعية وخالية من الشوائب أو العيوب التي تسبب مظهراً غير لائق بعد وضع الكونتور مثل إزالة المكياج.

اغسلي وجهكِ بالماء والصابون جيداً، ثم جففي بشرتكِ تماماً بواسطة منشفة، ويفضل بأن تقومي بعملية تقشير البشرة لتتخلصي من بقايا الجلد الميتة وتزداد رطوبة بشرتك ويزداد رونقها بعد وضع الكونتور.

ضعي مرطب للبشرة واتركيه بضع دقائق حتى يمتصه الجلد قبل وضع المكياج.

طبقي القليل من كريم الأساس ووزعيه على بشرتكِ بواسطة الفرشاة أو أطراف أصابعكِ ويمكنكِ وضع خافي العيوب لإخفاء عيوب البشرة مثل الهالات السوداء.

وزعي كمية مناسبة من كريم الأساس بدرجته الفاتحة بواسطة أصبعكِ على الأماكن التي يتم تسليط الشمس عليها مثل امتداد طول الأنف ووسط الجبين وعلى تفاحة الخدود وخطوط الجبين ومنتصف الذقن وأعلى الشفاه في المنطقة الموجودة أسفل الأنف.

طبقي الكونتور المناسب لبشرتكِ على وجهكِ على شكل 3 بدءاً من الجبهة وصولاً إلى عظام الوجنة والذقن.

امزجي كريم الأساس بواسطة فرشاة وتجنبي إبعاد اللون عن المناطق التي تم وضعه فيها.

تأكدي من مزج الحواف وعدم وجود درجات غامقة أو فاتحة في النهايات.