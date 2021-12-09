5 دول تستحوذ على 61.8% من صادرات الأثاث المصري.. أرقام وتفاصيل

أكد تقرير المجلس التصديرى لصناعة الأثاث انه استحوذت 5 دول على 61.8% من إجمالي صادرات الاثاث المصري خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بقيمة 131 مليون دولار في مقابل 130 مليون دولار.

واضاف التقرير والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه أنه تسيطر السعودية على 25.5% من صادرات الأثاث المصري، بالرغم من تراجع قيمة الصادرات لها خلال الفترة من ” يناير- أكتوبر 2021″ لتبلغ 54 مليون دولار في مقابل 56 مليون دولار بانخفاض 3.6%.

وانخفضت صادرات مصر من الأثاث للعراق بنسبة 4.5% لتبلغ 21 مليون دولار مقابل 22 مليون دولار، واستقرت لسلطنة عمان عند 16 مليون دولار.