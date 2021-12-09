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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل رضيعته بسبب التبول اللاإرادي بالحوامدية 45 يوما

أرشيفية
أرشيفية

جدد قاضي المعارضات بجنوب الجيزة، صباح اليوم الخميس، حبس المتهم بقتل ابنته بسبب التبول اللاإرادي بالحوامدية 45 يومًا على ذمة التحقيقات.


وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة الحوامدية يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بمقتل طفلة رضيعة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة رضيعة تبلغ من العمر عامين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والد الطفلة بسبب تبول الطفلة اللإرادي.

وتمكن رجال المباحث من ضبط والد الطفلة واقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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