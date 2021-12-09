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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأول مرة .. خبير أثرى يكشف تفاصيل اكتشاف جديد بالمنيا

الفراعنة
الفراعنة

قال أحمد بدران ، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة ، إن منطقة تونا الجبل بمحافظة المنيا يعود تاريخها للدولة القديمة وكانت المدافن الخاصة للإقليم 15 لمصر الوسطى  وكان يتواجد بها المقر الخاص لعبادة المعبود جحوتى آله الحكمة والثقافة .

وكشف أحمد بدران  ، خلال استضافته ببرنامج  8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc  ، عن اكتشاف خبيئة آثار قريبا فى منطقة سقارة والتى سيتم الكشف عنها لأول مرة ، لافتا إلى أن آخر اكتشاف أثرى فى هذه المنطقة كان خبيئة توابيت .


ولفت أحمد بدران ، إلى أن  عام 2027 شهد كشف آثرى تمثل باكتشاف الجبانة القديمة للمعبود جحوتى ، لافتا إلى أن هذه المنطقة تشهد افتتاحات أثرية خلال الفترة القادمة ، منوها أن الأرض المصرية ثرية بالاكتشافات الأثرية .

وتابع أحمد بدران، أن منطقة سقارة تتميز بتاريخها العريق الأثرى تتشابه فى ذلك مع منطقة تونا الجبل ، لافتا إلى ملك الجنوب ونظيره الشمالى كان يمتلكون جبانات آثرية .
 

تونا الجبل محافظة المنيا جامعة القاهرة اكتشاف أثري

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