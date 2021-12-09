لأول مرة .. خبير أثرى يكشف تفاصيل اكتشاف جديد بالمنيا

قال أحمد بدران ، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة ، إن منطقة تونا الجبل بمحافظة المنيا يعود تاريخها للدولة القديمة وكانت المدافن الخاصة للإقليم 15 لمصر الوسطى وكان يتواجد بها المقر الخاص لعبادة المعبود جحوتى آله الحكمة والثقافة .

وكشف أحمد بدران ، خلال استضافته ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc ، عن اكتشاف خبيئة آثار قريبا فى منطقة سقارة والتى سيتم الكشف عنها لأول مرة ، لافتا إلى أن آخر اكتشاف أثرى فى هذه المنطقة كان خبيئة توابيت .



ولفت أحمد بدران ، إلى أن عام 2027 شهد كشف آثرى تمثل باكتشاف الجبانة القديمة للمعبود جحوتى ، لافتا إلى أن هذه المنطقة تشهد افتتاحات أثرية خلال الفترة القادمة ، منوها أن الأرض المصرية ثرية بالاكتشافات الأثرية .

وتابع أحمد بدران، أن منطقة سقارة تتميز بتاريخها العريق الأثرى تتشابه فى ذلك مع منطقة تونا الجبل ، لافتا إلى ملك الجنوب ونظيره الشمالى كان يمتلكون جبانات آثرية .

