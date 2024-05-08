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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نقابة المهن التمثيلية تقدم واجب العزاء لكريم عبد العزيز في وفاة والدته

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

حرصت نقابة المهن التمثيلية، على تقديم واجب العزاء فى وفاة والدة النجم كريم عبد العزيز، التى رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.

 

وقالت فى بيان لها "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والاسى وفاة والدة الفنان كريم عبد العزيز، صلاة الجنازة غدًا الخميس ظهرًا من مسجد الرحمن الرحيم، صلاح سالم، والعزاء يوم الجمعة بمسجد الشرطة - الشيخ زايد، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة للدكتور أشرف زكى ومجلس الإدارة بخالص التعازى لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وأنا إليه راجعون".

 

قررت أسرة والدة الفنان كريم عبد العزيز منع تصوير الجنازة، وهو الأمر الذي شددوا عليه في إعلان الوفاة، حسبما حاء في بيان من المكتب الإعلامي للفنان.

حفاظا على حرمة الميت.. منع تصوير جنازة والدة الفنان كريم عبد العزيز

رانيا فريد شوقي تنعى والدة كريم عبد العزيز

وكتبوا:"
إنا لله وإنا إليه راجعون ، انتقلت الي رحمه الله تعالى / السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز والدة النجم كريم عبدالعزيز

وستشيع الجنازة غدا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر  وسيقام العزاء بعد غد الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد .

وتابعوا:"ونهيب ونؤكد علي الجميع بمنع التصوير منعا باتا حفاظا علي حرمة الموت وذلك بناء علي طلب الأسرة ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء.

حرص النجم أحمد السقا على تعزية النجم كريم عبد العزيز في وفاة والدته السيدة سهير عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا اليوم.

وكتب السقا عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز والدة أخى وصديق عمرى كريم عبد العزيز، اللهم اغفر لها وارحمها و اجعلها من أهل الجنة، برجاء قراءة الفاتحة و الدعاء".

 

أعلنت الإعلامية بوسي شلبي، منذ قليل وفاة السيدة سهير عبدالعزيز، والدة الفنان كريم عبدالعزيز.

وكتبت بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام»، قائلة: «البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة، سهير عبدالعزيز، والدة الفنان كريم عبدالعزيز، وياسمين عبدالعزيز».

وأضافت: «وتشييع الجنازة غدا الخميس ٥/٩ من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر إن شاء الله».

 

نشر أحمد السقا تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يوجه فيها رسالة إلى الفنان كريم عبد العزيز.

وقال أحمد السقا : قاعد وصاحى بدرى ولقيت نفسى عايز أقول كلمة فى حق أجمل وأجدع صاحب قابلته في حياتى من وإحنا عيال صغيرين انا كنت عايش في شارع شهاب وهو عايش في العجوزة والقدر ربطنا ببعض  ومن يومها واحنا اكتر من الأخوات  وربنا يخلينا لبعض لأنه بجد راجل وجدع ومتربى وابن ناس وطول عمرنا مابنقولش لبعض غير إزيك يا صاحبى …عامل إيه يا صاحبى… أو مبروك يا صاحبى… وحقك عليا انى أقولك  ربنا يخليك ليا يا صاحبى…… صاحبى واخويا اللى بجد   كريم عبد العزيز…..رقبتى ليك يا صاحبى…. كلمة حق فى حقك يا صاحبى……ملحوظة عشان الناس اللى بتصطاد في الميه العكرة  دي الصورة اللى كريم كسب بيها جوى أورد وفى كل الحالات صاحبى قمر.٠

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وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز.. والجنازة غدا من مسجد الرحمن الرحيم

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