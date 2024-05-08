رانيا فريد شوقي تنعى والدة كريم عبد العزيز

نعت الفنانة رانيا فريد شوقي والدة الفنان كريم عبد العزيز، التى توفيت اليوم الأربعاء ٨ مايو.

وكتبت رانيا فريد شوقي من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك ، "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة/ سهير عبد العزيز والدة صديقي كريم عبد العزيز، اللهم اغفر لها وارحمها و اجعلها من أهل الجنة… برجاء قراءة الفاتحة و الدعاء".

وأعلنت الإعلامية بوسي شلبي، مساء اليوم، وفاة سهير عبد العزيز، والدة الفنان كريم عبد العزيز.

وكتبت بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»،: «البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة، سهير عبدالعزيز، والدة الفنان كريم عبد العزيز، وياسمين عبد العزيز».

وأضافت: «تشييع الجنازة غدا الخميس 9 مايو من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر إن شاء الله».