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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رانيا فريد شوقي تنعى والدة كريم عبد العزيز

كريم عبد العزيز ووالدته
كريم عبد العزيز ووالدته

نعت الفنانة رانيا فريد شوقي والدة الفنان كريم عبد العزيز، التى توفيت اليوم الأربعاء ٨ مايو.

 

وكتبت رانيا فريد شوقي من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك ، "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة/ سهير عبد العزيز والدة صديقي كريم عبد العزيز، اللهم اغفر لها وارحمها و اجعلها من أهل الجنة… برجاء قراءة الفاتحة و الدعاء". 

 

وأعلنت الإعلامية بوسي شلبي، مساء اليوم، وفاة سهير عبد العزيز، والدة الفنان كريم عبد العزيز.

 

وكتبت بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»،: «البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة، سهير عبدالعزيز، والدة الفنان كريم عبد العزيز، وياسمين عبد العزيز».

 

وأضافت: «تشييع الجنازة غدا الخميس 9 مايو من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر إن شاء الله».

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