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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف علي طريقة التقديم لوظائف قيادات المحليات الجديدة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

كشفت وزارة التنمية المحلية عن كيفية التقديم للوظائف الشاغرة التي اعلنت عنها اليوم، حيث يتم التقديم خلال الفترة من  ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ ولمدة شهر  وتنتهي في 20 ديسمبر الجاري .

و على الراغبين فى التقدم استيفاء النموذج المعد لذلك والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفي و المتضمن المستندات المطلوبة و يمكن الحصول عليه من البوابة الالكترونية للحكومة وموقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg.

وأعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة أعلنت عن شغل ٥٩ وظيفية شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية وذلك من خلال الإعلان رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٢١  وفقا الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية و ذلك علي موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعي لضخ دماء جديدة في المناصب القيادية من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجله التنمية بالمحافظات والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشار اللواء محمود شعراوى أنه يتم تقييم  المتقدمين بناءً علي عدة معايير فيما يخص القدرات العلمية والتاريخ الوظيفي ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات . 

وقال " شعراوى" أن عملية إختيار القيادات تخضع لضوابط رئيسية متعددة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية واختبارات السمات الشخصية وكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية  من خلال ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء .

التقديم وظائف قيادات المحليات وزارة التنمية المحلية

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