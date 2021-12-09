نلعب تحت ضغط.. نعيم السليتي: تونس ستقدم أفضل ما لديها أمام عمان

يتوقع نعيم السليتي نجم المنتخب التونسي الأول لكرة القدم أن يظهر فريقه بشكل جيد في لقاء سلطنة عمان ضمن ربع نهائي كأس العرب لأنه سيلعب تحت ضغط إمكانية توديع المسابقة.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة عُمان في ربع النهائي الجمعة في الخامسة مساءً.

وقال السليتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة "مباراة عمان لن تكون سهلة لأنها ضد منافس جيد".

وأضاف "المنتخب التونسي سيعمل على مواصلة تقديم المستوى الجيد الذي ظهر به في الدور الأول من البطولة ، عندما يلعب منتخب تونس تحت الضغط ينجح دائما في تقديم أداء جيد".

واستشهد قائلا "في مرحلة المجموعات نجحنا في العودة للمنافسة بقوة بعد الخسارة أمام سوريا".

وأتم السليتي "سندخل مواجهة عمان وهدفنا الاستمرار في البطولة والتأهل لنصف النهائي".

وتصدر منتخب تونس المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط على حساب الإمارات وموريتانيا وسوريا.

وحال تأهل منتخب تونس إلى نصف النهائي، سيواجه الفريق الفائز من مباراة مصر والأردن.