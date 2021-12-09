عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نلعب تحت ضغط.. نعيم السليتي: تونس ستقدم أفضل ما لديها أمام عمان

نعيم السليتي نجم
نعيم السليتي نجم منتخب تونس

يتوقع نعيم السليتي نجم المنتخب التونسي الأول لكرة القدم أن يظهر فريقه بشكل جيد في لقاء سلطنة عمان ضمن ربع نهائي كأس العرب لأنه سيلعب تحت ضغط إمكانية توديع المسابقة.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة عُمان في ربع النهائي الجمعة في الخامسة مساءً.

وقال السليتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة "مباراة عمان لن تكون سهلة لأنها ضد منافس جيد".

وأضاف "المنتخب التونسي سيعمل على مواصلة تقديم المستوى الجيد الذي ظهر به في الدور الأول من البطولة ، عندما يلعب منتخب تونس تحت الضغط ينجح دائما في تقديم أداء جيد".

واستشهد قائلا "في مرحلة المجموعات نجحنا في العودة للمنافسة بقوة بعد الخسارة أمام سوريا".

وأتم السليتي "سندخل مواجهة عمان وهدفنا الاستمرار في البطولة والتأهل لنصف النهائي".

وتصدر منتخب تونس المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط على حساب الإمارات وموريتانيا وسوريا.

وحال تأهل منتخب تونس إلى نصف النهائي، سيواجه الفريق الفائز من مباراة مصر والأردن.

نعيم السليتي سلطنة عمان كأس العرب منتخب تونس الامارات موريتانيا سوريا مصر والأردن

ترشيحاتنا

استعدادا للأسوأ..أمريكا وإسرائيل تبحثان الهجوم العسكري لتدمير منشآت إيران النووية

مهمة حساسة.. بوتين: نحتاج حماية أنفسنا في روسيا من التدخل المحتمل

فعال ضد المتحورات.. تفاصيل إعلان الصين أول علاج ضد فيروس كورونا

خالد الغندور يطالب محمد صلاح بالانضمام إلى الزمالك

سوهاج ودبي "رايح جاي" .. تفاصيل رحلة رأس السنة بـ 400 جنيه

حقيقة خروج سيدة عارية بشرفة شقتها في التجمع.. ما القصة؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 لاعبين خارج الأحمر.. "نار" الأمم الإفريقية تحرق حلم الأهلي في مونديال الأندية

صدمه لـ الزمالك.. سموحة يحدد ثمن الاستغناء عن خدمات حسين فيصل

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

موسيماني يطلق قذائفه: أدرب من أجل المال.. وأعيش في دوامة مع الأهلي

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: لا تعيينات في الحكومة دون مسابقات

شاهد.. لحظة النطق بالحكم على سفاح الإسماعيلية

مصطفى فتحي يتصدر تريند تويتر.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاد يقتل ياسمين عبد العزيز.. ما هو مرض أكياس الشيكولاتة وما مخاطره؟

من غير تكاليف.. 5 طرق بسيطة لـ تزين المنزل في رأس السنة|صور

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. الصين تصنع مدفعا بحجم مسدس

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

فيديو

بعمل كده في بلدي..أول رد من سيدة ظهرت عارية في شرفتها بالتجمع

القضاء ينصف حلا شيحة ومعز مسعود ..وظهور الممثلة المعتزلة نورا يثير الجدل..فيديوجراف

السياسي الهادئ.. من هو أولاف شولتس خليفة ميركل في ألمانيا "فيديو"

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ