عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة عن اللقاح المصري: لا توجد أعراض والنتائج مبشرة.. فيديو

حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، آخر تطورات اللقاح المصري، قائلا: "انتهينا من تلقيح أول 9 متطوعين باللقاح المصري".

 

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "نحن في انتظار النتيجة بعد أسبوعين حتى نتأكد من تمام المأمونية وأنه ليس هناك أي أعراض".


وأشار: "النتائج مبشرة ولا توجد أي أعراض حتى الآن"، متابعا: "بعد انتهاء الأسبوعين سنبدأ استكمال المتطوعين المشاركين في المرحلة الأولى والتي تستمر لمدة شهرين"، مؤكدا: "النتائج حتى هذه اللحظة مبشرة".


ووجه رسالة للمواطنين قائلا: "أخذ الجرعة الثانية مهم وأساسي.. ولا يكتمل بناء  منظومة المناعة في جسد المتلقح إلا بعد تناول الجرعة الثانية".

المتحدث باسم وزارة الصحة المرحلة الاولي حسام عبد الغفار وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة اللقاح المصري الجرعة الثانية الصحة الصحة والسكان

ترشيحاتنا

استعدادا للأسوأ..أمريكا وإسرائيل تبحثان الهجوم العسكري لتدمير منشآت إيران النووية

مهمة حساسة.. بوتين: نحتاج حماية أنفسنا في روسيا من التدخل المحتمل

فعال ضد المتحورات.. تفاصيل إعلان الصين أول علاج ضد فيروس كورونا

خالد الغندور يطالب محمد صلاح بالانضمام إلى الزمالك

سوهاج ودبي "رايح جاي" .. تفاصيل رحلة رأس السنة بـ 400 جنيه

حقيقة خروج سيدة عارية بشرفة شقتها في التجمع.. ما القصة؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 لاعبين خارج الأحمر.. "نار" الأمم الإفريقية تحرق حلم الأهلي في مونديال الأندية

صدمه لـ الزمالك.. سموحة يحدد ثمن الاستغناء عن خدمات حسين فيصل

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

موسيماني يطلق قذائفه: أدرب من أجل المال.. وأعيش في دوامة مع الأهلي

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: لا تعيينات في الحكومة دون مسابقات

شاهد.. لحظة النطق بالحكم على سفاح الإسماعيلية

مصطفى فتحي يتصدر تريند تويتر.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاد يقتل ياسمين عبد العزيز.. ما هو مرض أكياس الشيكولاتة وما مخاطره؟

من غير تكاليف.. 5 طرق بسيطة لـ تزين المنزل في رأس السنة|صور

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. الصين تصنع مدفعا بحجم مسدس

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

فيديو

بعمل كده في بلدي..أول رد من سيدة ظهرت عارية في شرفتها بالتجمع

القضاء ينصف حلا شيحة ومعز مسعود ..وظهور الممثلة المعتزلة نورا يثير الجدل..فيديوجراف

السياسي الهادئ.. من هو أولاف شولتس خليفة ميركل في ألمانيا "فيديو"

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ