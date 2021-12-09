الصحة عن اللقاح المصري: لا توجد أعراض والنتائج مبشرة.. فيديو

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، آخر تطورات اللقاح المصري، قائلا: "انتهينا من تلقيح أول 9 متطوعين باللقاح المصري".

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "نحن في انتظار النتيجة بعد أسبوعين حتى نتأكد من تمام المأمونية وأنه ليس هناك أي أعراض".



وأشار: "النتائج مبشرة ولا توجد أي أعراض حتى الآن"، متابعا: "بعد انتهاء الأسبوعين سنبدأ استكمال المتطوعين المشاركين في المرحلة الأولى والتي تستمر لمدة شهرين"، مؤكدا: "النتائج حتى هذه اللحظة مبشرة".



ووجه رسالة للمواطنين قائلا: "أخذ الجرعة الثانية مهم وأساسي.. ولا يكتمل بناء منظومة المناعة في جسد المتلقح إلا بعد تناول الجرعة الثانية".