بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بقنا

أصيب 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بجوار كوبرى الحبيل بمركز أبوتشت شمال قنا .

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة أبوتشت ، يفيد بإصابة ٩ أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى ، أمام كوبرى الحبيل.

نتج عن الحادث إصابة كل من: عبد الرحيم عبد اللطيف على ٥٥ عاماً ، بجرح قطعي بالرأس، سيد زكي عباس ٥١ عاماً ، بكدمات متفرقة بالجسم، البكرى أحمد موسى ٤٧ عاماً، باشتباه كسر بأصابع اليد، وعوض عبدالمجيد عثمان ٤٤ عاماً بكدمات في الرقبة.

و إصابة كل من : سعيد لبيب عبادي ٥٧ عاماً ، بخلع في الكتف الأيمن، ممدوح عبدالحميد عبدالفضيل ٥٥ عاماً ، بكدمات وجروح، أحمد أبوالوفا أحمد ٥٤ عاماً ، عاطف أحمد عبدالسميع ٤٠ عاماً، بكدمات ، و ضاحي البنا رضوان ٣٩ عاماً، بكدمات بسيطة.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من سيارات الاسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.