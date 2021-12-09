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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بقنا

صدى البلد

 

أصيب 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بجوار كوبرى الحبيل بمركز أبوتشت شمال قنا .

 

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة أبوتشت ، يفيد بإصابة ٩ أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى ، أمام كوبرى الحبيل.

 

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نتج عن الحادث إصابة كل من: عبد الرحيم عبد اللطيف على ٥٥ عاماً ، بجرح قطعي بالرأس، سيد زكي عباس ٥١ عاماً ، بكدمات متفرقة بالجسم، البكرى أحمد موسى ٤٧ عاماً، باشتباه كسر بأصابع اليد، وعوض عبدالمجيد عثمان ٤٤ عاماً بكدمات في الرقبة.

 

و إصابة كل من : سعيد لبيب عبادي ٥٧ عاماً ، بخلع في الكتف الأيمن، ممدوح عبدالحميد عبدالفضيل ٥٥ عاماً ، بكدمات وجروح، أحمد أبوالوفا أحمد ٥٤ عاماً ، عاطف أحمد عبدالسميع ٤٠ عاماً، بكدمات ، و ضاحي البنا رضوان ٣٩ عاماً، بكدمات بسيطة.

 

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من سيارات الاسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 

قنا أبوتشت حادث ميكروباص كوبرى الحبيل انقلاب

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