مؤتمر بآثار عين شمس لإدارة الأزمات في المتاحف والمواقع الأثرية..غدا

تنظم كلية الاثار جامعة عين شمس والمعهد الفرنسى للاثار الشرقية بالقاهرة مؤتمر إدارة الأزمات فى المتاحف والمواقع الأثرية والذى سوف يحاضر فيه نخبة من المتخصصين المصريين والأجانب وعلى رأسهم الدكتور محمد ابراهيم على وزير الآثار السابق، وذلك تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، د. ممدوح الدماطي عميد الكلية والدكتور أحمد الشوكي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد ابراهيم على المشرف على قسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية.



المؤتمر سيكون متاح عبر رابط زووم يوم السبت القادم ١١ ديسمبر من الساعة ١٢ ظهرا الى الساعة ٣ عصرا.رابط الدخول هو:

‏Topic: Risk Management in Museums and Archaeological Sites

‏Time: Dec 11, 2021 12:00 AM Cairo Local Time

‏Join Zoom Meeting

‏https://us06web.zoom.us/j/84600446486?pwd=Zk5qUmd0MzRxcFQ4em9GMHJ2TDdVdz09

‏Meeting ID: 846 0044 6486

‏Passcode: 571614

‏Find your local number: https://us06web.zoom.us/u/ketdDXSnLz

الجدير بالذكر أن فاعليات المُنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي (GFHS) تتواصل في نسخته الثانية، المقام تحت رعاية وتشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية الذى انطلقت فعالياته أمس فى الثامن من ديسمبر الجارى وتستمر حتى العاشر من الشهر ذاته، والذى تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمى بحضور ا.د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وا.د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتزامن مع انعقاد فاعليات الدورة ال ١٤ للمؤتمر العالمي لمنظمة العالم الإسلامي (للتربية والعلوم و الثقافية) " إيسيسكو" بمشاركة ٤٩ دولة.

حيث يقام جناح جامعة عين شمس تحت رعاية ا.د. محمود المتيني رئيس الجامعة و ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و ا.د. ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و ا.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف ا.د. شهيرة سمير نائب رئيس الجامعة لقطاع العلاقات الدولية و ا.د. منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم الجامعي بالجامعة.

و يتضمن الجناح عرض افلام تعريفية بتاريخ الجامعة وقطاعاتها المختلفة والشراكات الدولية و التعريف بأنظمة الساعات المعتمدة و الخدمات التعليمية التى تقدمها الجامعة للطلاب الوافدين والأنشطة الطلابية وغيرها.