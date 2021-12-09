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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. المنتدى العالمي للتعليم العالي يواصل فعالياته لليوم الثاني على التوالي.. ومؤتمر بآثار عين شمس لإدارة الأزمات في المتاحف

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

 

12 ديسمبر..تنظيم المؤتمرات دورة تدريبية بجامعة حلوان
ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ديمسبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

المنتدى العالمي للتعليم العالي يواصل فعالياته لليوم الثاني على التوالي
ينعقد المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي في نسخته الثانية، لليوم الثاني على التوالي بالعاصمة الإدارية الجديدة مشاركة لفيف من دول العالم الإسلامي، وذلك بالتزامن مع استضافة جمهورية مصر العربية للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو، والدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للمنظمة.

19 ديسمبر.. تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بحلوان تطلق دورة تدريبية للتخطيط الإستراتيجي
ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ديمسبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

11 ديسمبر… مؤتمر بآثار عين شمس لإدارة الأزمات في المتاحف والمواقع الأثرية

تحت رعاية ا. د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، ا. د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا. د ممدوح الدماطي عميد الكلية والدكتور أحمد الشوكي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد ابراهيم على المشرف على قسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية.

فتح باب التقدم لمسابقة الابتكار "ألسنيون يبتكرون" بألسن عين شمس

أعلنت  وحدة دعم الابتكار وريادة الأعمال (iHub)، بكلية الألسن جامعة عين شمس، انطلاق النسخة الثانية من مسابقة الابتكار "ألسنيون يبتكرون" (٢٠٢٢).

قبل انطلاقه الأحد المقبل.. كل ما تريد معرفته عن ملتقى شباب الإعلام العربى
تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة الدورة الثانية لمهرجان وملتقى شباب الإعلام العربى فى الفترة من 12 الى ١٤ ديسمبر الجاري  تحت عنوان صناعة الإعلام في عصر التكنولوجيا: تجارب ملهمة - فرص وتحديات.

 

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