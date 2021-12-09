12 ديسمبر.. تنظيم المؤتمرات دورة تدريبية بجامعة حلوان

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ديمسبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

و يتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

و نوه المركز الى انه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 .

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، و يقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط اجرئات احترازية .

ومن هذه الدورات يطلق المركز يومى الاحد و الاثنين الموافقين ١٢ ، ١٣ ديسمبر تنظيم المؤتمرات العلمية و ذالك بنظام الاون لاين من الساعة ٩صباحا حتى ٢ ظهرا .

جدير بالذكر انه فى إطار التعاون المثمر البناء بين قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وجامعة حلوان، نظمت إدارة التربية العسكرية بجامعة حلوان بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب زيارة للقاعدة البحرية بالإسكندرية (30 طالب وطالبة)، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة.

أشاد الدكتور ممدوح مهدي بدور الجيش المصري و القوات البحرية التي تعد أقوى سلاح بحري في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتحتل المرتبة السابعة عالمياً، وتعد من أكبر وأعرق الأسلحة البحرية في العالم، مضيفاً أن حاملتي الطائرات ميسترال اللتان تحملان اسم الزعيم جمال عبدالناصر والزعيم أنور السادات تُمثّلان نقلة نوعية للبحرية المصرية، حيث تعمل في نطاق سواحل الدولة وامتدادها على طول البحر الأحمر وخليج السويس حتى مضيق باب المندب جنوبا وحماية سواحل البحر المتوسط وفرض السيطرة الكاملة حتى حدود ليبيا الغربية شمالا لمجابهة أي مخاطر أو أي اعتداءات تهدد مصالح الدولة المصرية وتأمين حقول الغاز المصرية وتحقيق التواجد الدائم وكذلك القضاء الكامل على الهجرة غير الشرعية والتي انتهت تماما من العام 2016 .