عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

12 ديسمبر.. تنظيم المؤتمرات دورة تدريبية بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ديمسبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

و يتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى  رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

غدآ.. أخر موعد لاستلام ملفات الطلاب الجدد بكلية الآداب جامعة حلوان

و نوه المركز الى انه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 .

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا  ، و يقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط اجرئات احترازية .
ومن هذه الدورات يطلق  المركز  يومى الاحد و الاثنين الموافقين   ١٢ ، ١٣ ديسمبر  تنظيم المؤتمرات العلمية    و ذالك بنظام الاون لاين من الساعة ٩صباحا حتى ٢ ظهرا .

جدير بالذكر انه فى إطار التعاون المثمر البناء بين قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وجامعة حلوان، نظمت إدارة التربية العسكرية بجامعة حلوان بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب زيارة للقاعدة البحرية بالإسكندرية (30 طالب وطالبة)، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة.

أشاد الدكتور ممدوح مهدي بدور الجيش المصري و القوات البحرية التي تعد أقوى سلاح بحري في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتحتل المرتبة السابعة عالمياً، وتعد من أكبر وأعرق الأسلحة البحرية في العالم، مضيفاً أن حاملتي الطائرات ميسترال اللتان تحملان اسم الزعيم جمال عبدالناصر والزعيم أنور السادات تُمثّلان نقلة نوعية للبحرية المصرية، حيث تعمل في نطاق سواحل الدولة وامتدادها على طول البحر الأحمر وخليج السويس حتى مضيق باب المندب جنوبا وحماية سواحل البحر المتوسط وفرض السيطرة الكاملة حتى حدود ليبيا الغربية شمالا لمجابهة أي مخاطر أو أي اعتداءات تهدد مصالح الدولة المصرية وتأمين حقول الغاز المصرية وتحقيق التواجد الدائم وكذلك القضاء الكامل على الهجرة غير الشرعية والتي انتهت تماما من العام 2016 .

الدورات التدريبية أعضاء هيئة التدريس جامعة حلوان البرامج التدريبية مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس اخبار التعليم

ترشيحاتنا

شانجان UNIT موديل 2022 تخطف الأنظار في معرض جدة الدولي للسيارات

بعد مقتل صديقهم بطريقة غريبة.. زفوا الجثمان على موتوسيكل في الشوارع

دعاء تيسير الأمور بسرعة .. أذكار وأدعية مجربة ومأثورة عن النبي

الزوج يكشف السبب..وافدة مصرية في الكويت تضع جنينها وتحفظه في ثلاجة المنزل

أمريكا.. قرار عاجل من مجلس النواب بشأن إقليم شينجيانج الصيني

حكاية السهرة|أسرار مثيرة في حياة بابا فانجا.. كيف فقدت العرافة العمياء الشهيرة بصرها؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

موعد انتهاء العاصفة الترابية.. الأرصاد تطمئن المواطنين على حالة الطقس |فيديو

حقيقة الحجز على ممتلكات محمد الشناوي

«الصحة» : نصائح لتجنب المضاعفات خلال موجة الرياح المحملة بالأتربة

الحجز على ممتلكات محمد الشناوي .. وكيله السابق يكشف التفاصيل

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء باتخاذ عدد من التدابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا

أول تعليق من رضا عبدالعال على تعادل مصر مع الجزائر

الحجز على ممتلكات محمد الشناوي بسبب 1.6 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة|أسرار مثيرة في حياة بابا فانجا.. كيف فقدت العرافة العمياء الشهيرة بصرها؟

الزير يروي عطش الناس في الشوارع.. وهذه رحلة تحوله للكولمن الفخار| نوستالجيا

أحمد عز والهضبة عمرو دياب فى حفل زفاف إبنة أشرف عبد العزيز

محمد رمضان يصل بغداد استعدادا لإحياء حفل الجمعة المقبل | صور

فيديو

فيديو جراف.. تحذير شديد من خلطة حقنة البرد

فيديو جراف.. "مكنش بيضربني".. ماذا قالت ميمي جمال وبناتها عن حسن مصطفى؟

زوج في دعوى نشوز: اتفقت مع عشيقها على قتلي.. فيديو

من عاملة حمامات وجرسونة لممثلة مؤثرة.. أمينة خليل تروي قصة كفاحها| فيديو

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ