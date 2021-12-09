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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التقدم لمسابقة الابتكار "ألسنيون يبتكرون" بألسن عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت  وحدة دعم الابتكار وريادة الأعمال (iHub)، بكلية الألسن جامعة عين شمس، انطلاق النسخة الثانية من مسابقة الابتكار "ألسنيون يبتكرون" (٢٠٢٢).

تحت رعاية الدكتور.محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور.عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،الدكتور.أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة.سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور.ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،  الدكتور.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة.رضوى قطيط، مدير الوحدة.

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وأوضحت  الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أنه  تم فتح باب التقدم للمسابقة من ٧ إلى ١٢  ديسمبر الجاري ، وذلك خلال ثلاثة مسارات وهي: مسار الابتكار، لمن لديه فكرة مبتكرة لحل مشكلة ما (لغوية، اجتماعية، بيئية، ...إلخ) ، ومسار الباحثين:  لطلاب الماجيستير أو الدكتوراه ممن لديهم بحث تصلح فكرته لأن يكون له مخرج تطبيقي، ومسار ريادة الأعمال: للطلاب والخريجين أصحاب الأعمال الريادية الابتكارية.

لافتة إلى أنه سيحصل المتنافسون في المراحل النهائية على ورش عمل مجانية يقدمها خبراء من مركز الابتكار في مهارات العرض ومهارات تصميم نموذج أعمال تجاري استعدادا لعرض أفكارهم أمام لجنة تحكيم تضم خبراء في مجال الابتكار وريادة الأعمال.

كما أن الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى الطلاب والخريجين والباحثين سيشاركون في مسابقة "عين شمس تبتكر" حيث يتم منح الفائزين بها جوائز مالية.
 

وحدة دعم الابتكار وريادة الأعمال iHub كلية الألسن جامعة عين شمس جامعة عين شمس مسابقة الابتكار ألسنيون يبتكرون أخبارالتعليم

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