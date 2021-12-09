قبل انطلاقه الأحد المقبل.. كل ما تريد معرفته عن ملتقى شباب الإعلام العربى

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة الدورة الثانية لمهرجان وملتقى شباب الإعلام العربى فى الفترة من 12 الى ١٤ ديسمبر الجاري تحت عنوان صناعة الإعلام في عصر التكنولوجيا: تجارب ملهمة - فرص وتحديات.

يتضمن الملتقى جلسات نقاشية تفاعلية بين خبراء الإعلام والشباب، وورش عمل للتدريب على مهارات سوق العمل على يد رموز إعلامية بارزة، ومسابقة لمشروعات تخرج طلاب الإعلام وشباب الإبداع الحر أفلام وثائقية- إعلانات مصورة- حملات، في مجال التنمية المستدامة والمشاركة المجتمعية.

كما يشهد الملتقى حلقات نقاشية بعنوان مهارات سوق العمل الإعلامي، ومهارات المنتج التلفزيوني، مهارات الكتابة والرد .

يتحدث في الجلسات النقاشية خلال اليوم الأول عن صناعة المحتوى في الإعلام التقليدي والرقم، وتجارب ملهمة من الإعلام المصري عدد كبير من الشخصيات المؤثرة فى الإعلام وولهم تأثير بشكل كبير فى هذا المجال .