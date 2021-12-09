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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي: نأمل أن تحمي مفاوضات فيينا النووية مصالح دول الخليج

فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان

أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، أن الممكلة تأمل أن تكون المفاوضات النووية الحالية في فيينا مثمرة.

وقال فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي، اليوم، مع نظيره البحريني عبداللطيف الزياني في المنامة: "نأمل أن تكون المفاوضات النووية الحالية مثمرة وتحمي مصالح دول الخليج"، وفقا لقناة “العربية”.

وخلال حديثه، أوضح ابن فرحان، أن المجلس التنسيقي بين البحرين والسعودية، أوصى بـ65 مبادرة بين البلدين.
وأكد وزير الخارجية السعودية، أنه سيجري توقيع 4 اتفاقيات بين المملكة العربية السعودية والبحرين.
 

روسيا: المشاركون في مفاوضات فيينا تخطوا سوء التفاهم السائد

استئناف محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني

هذا وعُقد اجتماع اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة على مستوى المديرين السياسيين، اليوم الخميس، في فيينا، وهو الاجتماع الرسمي الثاني للجنة في إطار الجولة السابعة من المفاوضات.

واحتضنت فيينا، الأسبوع الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015؛ وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق في 2018، وأعادت العمل بالعقوبات الاقتصادية على إيران.

وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها؛ وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية. وتم الإعلان، الأسبوع الماضي، عن توقف فني في جولة المفاوضات.
 

وزير الخارجية السعودي المفاوضات النووية فيينا دول الخليج مصالح العقوبات ايران

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