استئناف محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني

أعلن المبعوث الروسي لمفاوضات فيينا، اليوم الخميس، بدء اجتماع باقي أطراف الاتفاق النووي مع إيران، واستئناف المحادثات رسميا لإحياء الاتفاق مجددا.

وكان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعلن عن إجرائه اتصال هاتفي، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان.

وحث بوريل وزير الخارجية الإيراني على ضرورة تحقيق تقدم أسرع في مفاوضات فيينا.

وكتب المسئول الكبير بالاتحاد الأوروبي على “تويتر”، مشيرا إلى مكالمته الهاتفية مع وزير الخارجية الإيراني: "لقد نقلت رسالة ضرورية: لإحياء الاتفاق النووي يجب أن نكون أسرع بكثير في المفاوضات".

وقالت الولايات المتحدة عشية استئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، إنها ستحدد بسرعة ما إذا كانت إيران مستعدة للتفاوض "بحسن نية"، وحذرت من أن الوقت أصبح "ضيقا جدا".

وأكد الاتحاد الأوروبي منسق المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، أن المفاوضات ستستأنف اليوم الخميس، في فيينا بعد توقفها لبضعة أيام.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين إن المبعوث الأمريكي روب مالي "سينضم إلى المناقشات في نهاية الأسبوع".

وانطلقت المفاوضات في أبريل قبل أن تتوقف في يونيو إثر انتخاب رئيس إيراني جديد، واستؤنفت الأسبوع الماضي.

وبعد أسبوع من المفاوضات، عبر مسئولون أوروبيون وأمريكيون عن استيائهم إزاء المطالب الواسعة للحكومة الإيرانية الجديدة واتهموا الإيرانيين بالتراجع عن نقاط الاتفاق التي تم التوصل إليها في الربيع.

وعرض الاتفاق على طهران رفع جزء من العقوبات التي تخنق اقتصادها مقابل خفض كبير لبرنامجها النووي الخاضع لرقابة صارمة من الأمم المتحدة.